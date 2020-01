Gros Matou, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Gros Matou. On m’a trouvé errant dans la rue. On dit que je suis calme et affectueux. Je suis plutôt réservé à la première rencontre, mais je prends mes aises rapidement. Vous devrez cependant me donner le temps de m’adapter. Je recherche un environnement calme. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11 h à 17 h

Samedi et dimanche: 11 h à 16h

SPCA Roussillon

80, rue Goodfellow à Delson

450 638-9698

info@spcaroussillon.com