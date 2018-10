Groupe 47e scout St-Constant – Ste-Catherine : Les scouts célèbrent leurs 50 ans

Crédit photo : Gracieuseté

Le 13 avril 1967 constitue une date importante pour bien des jeunes alors qu’était créé le Groupe 47e scout St-Constant. À l’époque, Sainte-Catherine n’en faisait pas partie. Le mouvement a pris naissance lors d’une réunion tenue à 20h au presbytère de l’église de la rue Saint-Pierre.

C’est ce qu’on retrouve notamment dans le procès-verbal de l’époque que Roger Crête, actuel président du Groupe 47e scout St-Constant – Ste-Catherine et Nathalie Robert, animatrice chez les louveteaux, ont apporté au Reflet. Tous deux ont accordé une entrevue dans le cadre des festivités du 50e anniversaire qui auront lieu le 13 octobre au Centre culturel Denis-Lord.

Dans ce même procès-verbal, on y apprend que le maire d’alors, Serge Lefebvre, assistait à cette rencontre aux côtés du vicaire Joseph Laenen, considéré officiellement comme le fondateur du mouvement scout à Saint-Constant. Celui-ci comptait 16 garçons (louveteaux et éclaireurs) et 30 filles (jeannettes et guides). Aujourd’hui, on retrouve dans le Groupe 47e scout quelque 70 membres. Fait amusant, il est écrit que le scoutisme «est le bienfaiteur de l’âge ingrat (12-14 ans)».

L’état de santé de M. Laenen, qui demeure aux États-Unis, ne lui permettra pas de se joindre aux célébrations du 50e.

Valeurs

Outre la mixité (gars et filles) qu’on retrouve dans certaines des six unités qui composent aujourd’hui le Groupe 47e, la mission du mouvement est demeurée essentiellement la même, selon Nathalie Robert.

«Ce que j’aime beaucoup des scouts, c’est les valeurs de la vie qu’on a tendance à oublier, dont l’entraide et l’esprit d’équipe», explique-t-elle.

Les jeunes sont aussi invités à relever des défis afin d’obtenir des badges de progression. Celles-ci touchent à divers domaines dont le plein air, les sciences et technologies, etc.

«Le scoutisme n’est pas la continuité de l’école, intervient Roger Crête. Si le jeune ne veut pas obtenir de badge, personne ne va lui dire d’en faire. Chaque jeune va à son rythme.»

Défi

Le Groupe 47e doit composer avec les multiples offres de services de loisirs offerts aux jeunes, que ce soit par l’entremise de leur école ou leur municipalité.

Le fait de devenir membre des scouts sur une base annuelle et non par session comme c’est le cas pour certaines activités, peut rebuter certains parents à inscrire leur enfant, affirme M. Crête. Celui-ci s’investit depuis 23 ans dans le Groupe 47e scout.

Questionné à savoir ce que lui apporte le scoutisme, le principal intéressé répond qu’il a pu acquérir de l’assurance et s’investir davantage auprès des jeunes et de la communauté.

Nathalie Robert, elle cumule 31 ans de service dans le mouvement scout incluant le temps passé alors qu’elle était enfant. Elle affirme que le scoutisme lui a apporté beaucoup.

«J’étais très gênée quand je suis devenue membre des scouts. J’avais de la difficulté à sortir de ma zone de confort, à me débrouiller», indique-t-elle.

Célébrations

Les jeunes âgés de 7 à 17 ans, membres ou non du mouvement scout, pourront s’amuser à l’un des types de jeu de style tombola qui seront installés de 13h à 16h. Il y aura un conteur scout et de l’animation.

Le soir, c’est les retrouvailles avec un souper-spaghetti au même endroit vers 17h. Une projection de photos relatant les activités des scouts au fil des ans, la tenue d’un bivouac et de la danse complèteront cette soirée.

Pour le souper, dont le billet est offert au coût de 10$, on doit réserver au 514 883-4747 ou écrire à executif@scoutsstconstantstecatherine.org.