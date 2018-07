Un groupe pour encourager zéro déchet dans les commerces

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Adhérer au mouvement zéro déchet dans les entreprises n’est pas chose facile. Un groupe qui rassemble une centaine de membres tente d’en faire la promotion dans les commerces de La Prairie et de Candiac.

Stéfanie Guérin, l’instigatrice du groupe «Zéro déchet gestes écolos La Prairie-Candiac» sur Facebook, est d’avis qu’en s’impliquant collectivement, il est possible de faire bouger les choses.

«Éventuellement, la force du groupe pourrait nous permettre de demander des changements à certaines entreprises locales ou aux villes qui freineraient nos efforts», dit-elle.

En s’intéressant davantage à l’Association québécoise zéro déchet (AQZD), dont les commerces membres permettent aux clients d’emmener leur propre emballage, elle a rapidement réalisé qu’«à La Prairie, il y a comme un vide. Il y a peu de commerces où on peut appliquer le zéro déchet».

Elle planifie des rencontres avec le groupe afin de discuter des actions que chacun peut prendre à la maison pour l’environnement, partager les endroits et les façons de faire des achats écologiques à La Prairie et Candiac, puis tenter de convaincre ensemble les entreprises à adhérer à zéro déchet.

Des commerçants partants

«Nous devons être le changement que nous voulons voir.» -Jocelyne Weisz, propriétaire de la Fromagerie Edel Weisz

Au Marché des jardiniers, Mme Guérin est heureuse de constater que plusieurs commerces emboîtent le pas. Notamment le Liche-assiette, la charcuterie Juliette, le saucissier Fritz, la Galerie des viandes, la Boulangerie Fortin et la Fromagerie Edel Weisz. Elle mentionne aussi la Vallée verte à Candiac pour d’autres types de produits et ajoute que c’est assez facile de se procurer des fruits et légumes avec des sacs réutilisables un peu partout.

Parmi les endroits que Mme Guérin privilégie pour faire ses achats avec ses propres emballages à La Prairie, la Boulangerie Fortin est l’un de ses favoris.

«La propriétaire Julie et moi jasons souvent de ce qui peut être fait et amélioré. Elle prend vraiment des bonnes initiatives», dit-elle.

Julie Ouellette fait d’ailleurs partie du groupe vert.

«Il n’y a vraiment pas assez de commerces qui veulent embarquer», déplore-t-elle.

Mme Ouellette pose des actions pour éventuellement être officiellement membre de l’AQZD.

«Je vends un contenant à 25$ qui inclut une douzaine de pâtisseries à l’achat. Les clients reçoivent une consigne de 1$ s’ils le ramènent pour leur prochaine douzaine», explique-t-elle.

Certains ne l’achètent pas, mais reviennent tout de même avec leur propre contenant.

«L’initiative a ouvert la porte à cette option», se réjouit la commerçante.

Depuis presqu’un an, excluant la période où le Marché des jardiniers est fermé, elle a vendu 400 contenants.

À la Fromagerie Edel Weisz, la propriétaire a l’environnement à cœur depuis longtemps. Jocelyne Weisz ne vend plus de bouteilles d’eau et a une machine pour filtrer l’eau non potable, qu’elle offre gratuitement à ses clients.

«Je ne demande jamais aux gens s’ils veulent un sac. Je leur demande plutôt s’ils en ont besoin», explique-t-elle.

On retrouve plusieurs affiches visant à sensibiliser la clientèle dans son commerce.