Guide de l’auto 2020 : les matchs comparatifs

Article par Le Guide de l’auto

Avec tous les modèles qu’on retrouve chez les concessionnaires, il est facile pour un consommateur de s’y perdre quand vient le temps de magasiner un nouveau véhicule. Et c’est là que le Guide de l’auto entre en jeu!

En plus de proposer un essai routier complet de chaque véhicule vendu au Canada, le Guide de l’auto 2020 comprend trois matchs comparatifs exclusifs qui mettent nez à nez les principaux acteurs de l’industrie.

En plus du traditionnel match des sportives, le Guide propose cette année un comparatif de véhicules électriques et un autre regroupant les VUS intermédiaires comme le Chevrolet Blazer, le Honda Passport et le Nissan Murano.

Pour connaître les résultats de nos analyses, procurez-vous le Guide de l’auto 2020, en magasin dès le 24 juillet!

Et en attendant, nous avons concocté une petite vidéo pour vous mettre l’eau à la bouche. Bon visionnement!