Guide pour sélectionner la bonne unité d’entreposage

Il n’est pas toujours évident de savoir quelle taille d’unité d’entreposage nous avons besoin ! Parfois, on pense que nos objets prennent beaucoup de place et on choisit une unité finalement beaucoup trop grande pour nos besoins, ce qui nous fait payer plus cher pour rien. À l’inverse, on désire parfois économiser et on finit par faire une véritable partie de Tetris dans notre unité d’entreposage. Comment s’y retrouver parmi tous les choix qui s’offrent à nous? Cet article vous servira de guide pour savoir comment sélectionner l’unité d’entreposage parfaite pour vous.

Comment déterminer la taille dont vous avez besoin

Avant de commencer à magasiner les unités d’entreposage, faites d’abord la liste des objets que vous devez entreposer et classez-les par ordre de grandeur en estimant leur superficie une fois démontés. Par exemple, si vous avez une base de lit à entreposer, il est clair qu’elle prendra beaucoup moins de place si elle est démontée sous forme de planches de bois. Une fois cet exercice effectué, vous aurez déjà une meilleure idée de la taille de l’unité d’entreposage dont vous avez besoin et vous aurez toutes les informations en main si vous décidez d’utiliser un outil d’estimation en ligne ou de contacter un professionnel.

Quelle unité d’entreposage choisir?

Unité de 5 pieds par 5 pieds : il s’agit du plus petit format disponible sur le marché. Elle peut contenir en général les objets présents dans une chambre ou dans un petit appartement.

Tables de chevet

Petit bureau de travail

Chaises

Lampes

Ventilateurs

Etc.

Unité de 5 pieds par 10 pieds : avec 50 pieds carrés d’espace, il est possible d’entreposer l’équivalent d’un salon complet ou d’une cuisine (sans tous les électroménagers).

Table de salon

Sofa ou chaise berçante

Chaises

Télévision

Lampes sur pied

Bibliothèque

Etc.

Unité de 10 pieds par 10 pieds : cette unité peut contenir l’équivalent de trois pièces d’une maison. Il s’agit d’une unité assez spacieuse.

Matelas

Sofa

Table de cuisine

Chaises

Bureau de travail

Télévision et système de son

Bicyclettes

Boîtes contenant des objets divers

Etc.

Unité de 10 pieds par 25 pieds : il s’agit de la plus grande unité disponible sur le marché. Vous pouvez en principe y entreposer une maison entière, dépendamment bien sûr du nombre d’objets que vous possédez.

Items de salle à manger (table, chaise, boîtes avec vaisselle)

Sofas et chaise berçante

Table de salon

Matelas et base de lit

Bicyclettes

Électroménagers (laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, four)

Etc.

Lorsque vous entreposez des items, n’oubliez pas de bien les protéger avec des couvertures ou du papier bulle pour éviter d’éventuels bris. Pour les petits objets, il est recommandé de les classer dans des boîtes de même format afin de facilement pouvoir les empiler. Faites attention de ne pas surcharger les boîtes (par exemple en y mettant trop de livres), pour qu’elles soient déplaçables facilement.