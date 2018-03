Guillaume Latendresse quitte les Riverains

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Guillaume Latendresse ne sera pas de retour à la barre des Riverains du Collège Charles-Lemoyne la saison prochaine. L’entraîneur-chef de l’équipe midget AAA en a fait l’annonce sur sa page Facebook, le mercredi 28 mars, en après-midi.

«Je dois vous annoncer que je vais laisser ma place d’entraîneur au sein de l’équipe pour me concentrer sur d’autres projets qui me sont offerts et pour lesquels je dois me donner un temps de réflexion, mais surtout qui m’empêchent à ce stade-ci de m’engager pour la prochaine saison», écrit-il.

Guillaume Latendresse parle d’une décision «déchirante, mais mûrement réfléchie». Il se dit «très fier du parcours accompli et de l’évolution de ses joueurs».

L’ancien joueur des Canadiens de Montréal occupait le poste d’entraîneur-chef depuis la saison 2014-2015. Le gouverneur de l’équipe, Jacques Paquin, lui a offert sa première chance en tant qu’entraîneur-chef à 27 ans.

«J’avais discuté avec lui lors d’un tournoi de golf et j’avais été marqué par sa facilité à communiquer avec les gens, raconte-t-il. La communication est la base du travail avec les jeunes et il a toujours réussi à bien faire passer son message aux joueurs.»

M. Paquin souligne «sa bonne humeur et son plaisir évident de travailler avec les jeunes».

«Je lui souhaite bonne chance dans ses prochaines activités et le remercie pour les belles années qu’il nous a offertes», affirme-t-il.

Autres occupations

Guillaume Latendresse a récemment été nommé porte-parole de la Société canadienne de la sclérose en plaques et collabore à la télévision avec le Réseau des sports.

M. Paquin confirme que l’équipe est en processus d’embauche pour trouver son futur entraîneur-chef d’ici le 30 avril.