Habiter un logement neuf : un geste réfléchi

Faire le choix de demeurer dans une résidence ou un appartement neuf représente plusieurs avantages. Des promoteurs pensent leur parc immobilier à partir de produits neufs et de standards de finition élevés.

Visiter des résidences ou des appartements sans planification peut occasionner des déceptions. Afin de rentabiliser cette étape importante de la vie et faire de l’habitation d’un logement neuf un geste réfléchi, Habitations Trigone y va d’un guide judicieux.

Guide de visite du futur acheteur et du futur locataire

1. L’état d’esprit idéal

Lors d’une visite, les premières impressions sont déterminantes. Il est important d’être ouvert d’esprit et reposé pour assimiler le maximum d’informations. À tête reposée, d’autres questions peuvent faire surface et permettre à l’acheteur ou au locataire potentiel de faire son choix. Il est recommandé de prendre un rendez-vous avant la visite avec le conseiller, pour avoir un moment bien à soi.

2. Meilleur moment pour visiter une propriété

Le moment de la visite est un facteur crucial dans la recherche d’un nouveau chez-soi puisque l’état de la vue, du stationnement, du terrain et de l’entrée peut changer sa perception et son état d’esprit. Les meilleurs moments pour visiter une propriété ne sont pas les mêmes d’une personne à l’autre puisque pour certaines, c’est le coucher du soleil bucolique en semaine qui remplit tous les critères tandis que pour d’autres, c’est la tranquillité du dimanche midi.

3. Questions à poser au promoteur

Certaines questions peuvent jouer sur le choix d’un emplacement, d’une phase ou d’un étage. Par exemple, la position géographique du bâtiment et celle d’une unité peuvent influencer certains critères, comme la luminosité ou les corridors de vent. Aussi, il est important de connaître les différents accès aux escaliers, ascenseurs, garage et à la terrasse, le cas échéant, pour faire son choix. Il est également constructif de faire appel au promoteur pour connaître le fonctionnement de l’immeuble. Pensons à la conciergerie, l’utilisation des aires communes, l’administration et le syndicat.

4. Prendre en considération son style de vie

Lors de la sélection d’un projet immobilier, une variété impressionnante de facteurs influence la décision tels que l’accès aux artères routières principales, le design, le prix, la densité, la proximité au transport en commun et des services. Bénéficier d’une vie de quartier riche et dynamique a aussi une grande valeur et c’est autour de ce principe que plusieurs promoteurs développent leurs projets. Avoir un parc aménagé avoisinant le site ou à même le site est très fréquent tout comme une variété intéressante de commerces à distance de marche. Des promoteurs se démarquent en encourageant un style de vie où la mobilité active est de mise.

5. Ce que l’on apporte avec soi au moment de la visite

Lorsque vient le temps de faire une visite dans un bureau de vente ou de location, il est important d’avoir en sa possession deux éléments pour être certains de ne pas passer à côté d’une occasion en or. Nous savons pertinemment qu’une visite exploratoire peut facilement tourner en visite clé si le choix d’habitations disponibles correspond à ses besoins. D’abord, une pièce d’identité valide est requise pour être en mesure de remplir le formulaire d’enquête pré-location. Dans le cas d’un achat, il est pertinent d’avoir sur soi un carnet de chèque pour, entre autres, réserver son unité d’habitation et fournir ses coordonnées. Les personnes qui possèdent une pré-approbation hypothécaire doivent l’apporter.

Habitations Trigone crée des projets résidentiels à Laval, Montréal ainsi que sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de la métropole. Le promoteur cumule près de 20 000 unités construites sous trois branches différentes : des condominiums, maisons de ville et appartements signés Habitations Trigone; des appartements en formule tout inclus destinés aux personnes de 50 ans et plus, de Viva-Cité; des appartements en formule tout inclus pour tout âge, appelés Axcès Trigone. Ce guide de visite du futur acheteur et du futur locataire vous aide à planifier vos prochains déplacements dans des condominiums et maisons de ville neufs à vendre ou encore des appartements neufs à louer? Visitez nos bureaux des ventes et nos superbes unités modèles.

Habitations Trigone : des espaces de vie accessibles à tous.