Halloween: participez à l’initiative de la citrouille turquoise

Depuis quelques années, l’initiative de la citrouille turquoise prend de plus en plus d’ampleur au Québec. Une citrouille peinte de cette couleur ou une affiche de l’association Allergies Québec indique que des gâteries non alimentaires sont offertes aux enfants allergiques.

«L’Halloween s’avère souvent un moment difficile pour ces enfants, vu la distribution de produits potentiellement allergènes qui tend à les mettre à l’écart des festivités», indique-t-on sur le site d’Allergies Québec.

Une carte interactive permet de voir où les citrouilles turquoise seront présentes le 31 octobre. Une dizaine de maisons du territoire sont présentement inscrites sur la carte.

Idées pour des gâteries non-alimentaires

Bracelets ou colliers

Crayons, stylos, crayons de couleurs, marqueurs

Gommes à effacer à thématique d’Halloween

Balles rebondissantes

Autocollants ou tatouages temporaires

Jeux de cartes

Signets

Carnets de notes

Jouets miniatures

Sifflets

Glow sticks

Idées de gâteries alimentaires souvent sans allergènes