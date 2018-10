Halloween : Une maison se transforme en crypte d’Oogie Boogie pour une bonne cause

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Catherine Lachance adore les films d’horreur, les bonbons et par-dessus tout l’Halloween. La résidente de Saint-Constant a l’intention de partager cet amour pour cette fête en transformant le terrain de sa demeure en crypte d’Oogie Boogie, personnage du film L’étrange Noël de monsieur Jack, le 31 octobre.

«La fête de l’Halloween n’est plus ce qu’elle était quand j’étais petite, dans les années 1990. Toutes les maisons étaient décorées, tout le monde donnait des bonbons. J’ai toujours voulu faire ça et L’étrange Noël de monsieur Jack est mon film fétiche», poursuit Mme Lachance.

Elle peut compter sur l’aide de son amie Mylène St-Onge dans la réalisation de cette activité.

«Je m’occupe des décorations et elle, de la gestion», mentionne la Constantine.

«L’Halloween, c’est mon Noël à moi!» – Catherine Lachance

Tous les soirs en rentrant du travail Mme Lachance se consacre aux décors et accessoires.

«Tout est fait par moi», lance-t-elle.

Collecte de fonds

Puisque l’événement se veut une collecte de fonds pour la Société canadienne du cancer, des billets au coût de 5$ chacun seront mis en vente. Ceux-ci donneront accès à la crypte, à de la barbe à papa, du pop-corn, des breuvages, un sac de surprises et de friandises et aussi à des tirages.

«Mylène et moi, nous avons déjà organisé cinq à six activités pour amasser des fonds pour la Société du cancer. On a voulu mélanger ma passion de l’Halloween avec notre cause préférée», explique Catherine Lachance.

Des personnages issus du film seront présents.

«C’est un événement très familial. Personne ne fera peur à personne et il n’y aura aucune tête coupée», dit-elle en riant.

Mme Lachance souhaite récolter entre 500$ et 1000$.

Billets

Pour se procurer des billets, on doit communiquer avec Catherine Lachance (catherine_lachance@hotmail.ca / 450 544-4945) ou Mylène St-Onge (mylene.stonge14@gmail.com / 450 601-7380). Toutes deux seront présentes les 27 et 28 octobre, de 10h à 16h. au Familiprix du 85, rue Saint-Pierre à Saint-Constant pour vendre des billets et recueillir les dons. L’événement, le soir de l’Halloween, aura lieu dès 17h au 35, rue Legendre à Saint-Constant.

Films

Dans un autre ordre d’idées, Le Reflet a demandé à Catherine Lachance, amateure de films d’épouvante, six titres à regarder à l’occasion de l’Halloween.

Ados et adultes

L’exorciste (1973)

Halloween – La nuit des masques (1978)

Trick ‘r Treat (2007)

Pour toute la famille

L’étrange Noël de monsieur Jack (1993)

Coraline (2009)

Hôtel Transylvanie (2012)