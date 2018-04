Haltérophilie: La Magdeleine rafle tout au Championnat scolaire provincial

Crédit photo : Gracieuseté

Les équipes d’haltérophilie masculine et féminine de l’école secondaire de la Magdeleine ont terminé en tête de classement du Championnat scolaire provincial le 14 avril, à Brossard.

Chez les filles, Marianne Larose (48 kg), Coraly Giroux (58 kg), Audrey-Anne Auclair (+75 kg) et Jade Lévesque (+75 kg) ont réussi à hisser leur équipe au premier rang en produisant 92 points.

«Les années précédentes, les autres équipes avaient des athlètes de secondaire V qui étaient pas mal arrivées à maturité. Là, c’était notre tour. Je croyais en nos moyens, mais ç’a quand même été une belle surprise de remporter parce qu’on visait plus un top 3», explique l’entraîneur Jocelyn Bilodeau.

Du côté des garçons, Xavier Perras (56 kg), Kevyn Bouchard-Provost (56 kg), Ludovick Choquette (85 kg), Tristan Faucher (94 kg), Pierre-Olivier Daunais (+94 kg), Kevin Zeestraten (+94 kg) et Gabriel Lapierre (+94 kg), ont récolté 157 points, soit 36 de plus que la Cité étudiante Polyno au 2e rang.

Fait remarquable, les trois premières places dans la catégorie des +94 kg hommes sont occupées par des athlètes de la Magdeleine. Les élèves se sont donc battus entre eux pour savoir qui allait obtenir le plus haut pointage. C’est finalement Pierre-Olivier Daunais qui a remporté la palme avec un total de 225 kg, soit 4 kg de plus que son comparse Kevin Zeestraten.

«Chaque année, on sait qu’on va être compétitif parce qu’il y a une tradition d’excellence à la Magdeleine (l’équipe masculine remportait sa 28e bannière de champions), mais on essaie que les jeunes ne se mettent pas trop de pression avec ça. On leur dit que tout ce qui compte, c’est de donner leur 100%», affirme M. Bilodeau qui dirige l’équipe avec son frère Alain.

Quarante-trois écoles participaient à cette compétition du Réseau du sport étudiant du Québec disputée à l’école secondaire Antoine-Brossard à Brossard.