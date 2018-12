Hausse de 6,4 % de la taxe foncière à Saint-Philippe

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le taux de la taxe foncière des résidents de Saint-Philippe connaît une hausse de 6,4%. C’est un des éléments du budget que la Ville a adopté en séance extraordinaire, le 18 décembre.

Celle-ci a été fixée à 0,08$ du 100$ d’évaluation soit une augmentation de 0,05$ par rapport à 2018. En 2018, cette hausse était de 2,87% comparativement à 2017.

«Concrètement, pour une maison résidentielle évaluée à 300 000$, l’augmentation est de 150$. La hausse du taux de taxation sert à combler l’écart de 458 000$ de l’affectation du surplus libre qui passe de 675 000$ en 2018 à 217 000$ en 2019», indique le communiqué de la Ville.

Tous les autres taux de taxation et de tarifications demeurent inchangés, à l’exception de la taxe sur les collectes de matières résiduelles qui augmente d’environ 14$ pour l’arrivée de la collecte des matières organiques. La taxe sur l’assainissement des eaux diminue légèrement passant de 4,10$ à 3,90$.

Rôle d’évaluation en augmentation

La Ville de Saint-Philippe a rappelé que le calcul des revenus du budget 2019 est basé sur le nouveau rôle d’évaluation 2019-2021 dont la valeur a augmenté de 11,5% pour un total de 933 M$, incluant les nouvelles constructions.

La hausse la plus marquée, poursuit la Ville, est pour le secteur agricole qui voit sa valeur croître de 84 M$ à 124 M$ (+47,5%). Du côté résidentiel, la valeur augmente à 670 M$ pour une hausse de 11%. Ces zones représentent respectivement 13% et 82% de la richesse foncière de la ville.

Croissance des dépenses

Le budget de 15,4 M$ a connu une croissance de 7,96% par rapport à 2018. Cet accroissement est attribuable à plusieurs éléments, notamment la hausse de la quote-part de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les sommes imputables aux ressources humaines et aux conventions collectives, les frais de loyer et la location de machinerie.

«Pour 2019, nous souhaitons embellir notre ville pour qu’elle soit plus accueillante et accessible. Les priorités seront porteuses de cette mission, que ce soit par l’avancement du projet de construction de l’usine de traitement des eaux usées ou par l’amélioration des parcs et du réseau cyclable», a déclaré la mairesse Johanne Beaulac.