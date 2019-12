Hausse du compte de taxes de 2,93 % à Delson

Le propriétaire d’une maison moyenne à Delson devra s’acquitter d’un compte de taxes plus élevé de 2,93% en 2020, soit l’équivalent de 80$ supplémentaires. L’augmentation est principalement due à l’arrivée du bac brun, au nouveau contrat pour le recyclage et à la taxe d’assainissement des eaux.

Il aurait résulté une hausse plus importante si le taux de taxation foncière n’était pas en baisse de deux sous pour s’établir désormais à 0,79$ du 100$ d’actif, soit une décroissance de 2,56% qui se chiffre par 57$ de moins à payer. Les élus n’ont pas précisé la raison de ce choix lors de l’adoption du budget en assemblée spéciale, le 17 décembre. Cependant, le maire Christian Ouellette dit que l’administration avait «remodelé le compte de taxes pour que la vision soit plus celle de l’utilisateur-payeur».

Une maison moyenne à Delson est établie à 275 130$. La taxe d’ordures (148$) est aussi en baisse de 17$ en raison de la collecte aux deux semaines. Celle pour le recyclage augmente de 12$ pour se fixer à 72$, alors que celle pour le compostage a été établie à 57$. La taxe d’eau est aussi en baisse pour se fixer à 175$, mais c’est dû en grande partie à l’introduction d’une nouvelle taxe sur l’assainissement des eaux de 180$. Celle-ci n’était pas ventilée séparément avant. Enfin, la taxe pour la piscine a été gelée à 50$.

Au final, le propriétaire d’une maison moyenne recevra un compte de taxes de 2 806$ au lieu de 2 726$ l’an passé.

Budget de 17,4 M $

Le budget équilibré de la Ville s’élève à 17,4 M$, soit une hausse de 4,4% par rapport à 2019. Du côté des revenus, les taxes municipales représentent le plus gros de la tarte. Quant aux dépenses, celles qui augmentent le plus sont formées par la collecte des ordures, du recyclage et le compostage (13,26% plus cher), l’eau et son assainissement (plus 9,49%) et la quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal (8,85% de plus).

La richesse foncière à Delson a dépassé le cap du milliard de dollars en 2019 et le maire a annoncé que les demandes pour le développement résidentiel, commercial et industriel ne s’essoufflent pas.

«Notre petite ville est maintenant passée à la phase de l’adolescence, avec les changements importants que cette phase implique, et en bons parents nous souhaitons que ça se passe en douceur», a imagé le maire.

Pour assurer sa croissance harmonieuse, M. Ouellette a précisé que des mises à niveau devront être faites, ainsi que l’embauche d’employés supplémentaires, notamment aux Services techniques.

Des projets de 18,4 M $ envisagés d’ici 3 ans

Le plan triennal d’immobilisations à Delson comprend des dépenses potentielles de 18,4 M$, dont 5,1 M$ en 2020, incluant 1,1 M$ en subventions. Pour les prochains mois, la Ville prévoit investir en infrastructures municipales, en équipements et bâtiments municipaux, ainsi qu’en parcs et espaces verts. Voici des projets mentionnés:

-Amélioration des systèmes d’éclairage dans les parcs;

-Application du plan d’intervention des infrastructures de rues;

-Mise en valeur du lieu d’enfouissement sanitaire;

-Installation d’abreuvoirs dans les parcs;

-Stabilisation des berges de la rivière La Tortue;

-Réaménagement d’une partie du boul. Georges-Gagné Sud;

-Achat de véhicules et équipements aux Services techniques et Travaux publics;

-Achat d’équipements pour les mesures d’urgence;

-Aménagements paysagers.