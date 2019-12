Hausse du compte de taxes en 2020 à Saint-Philippe

Le propriétaire d’une résidence moyenne à Saint-Philippe évaluée à 310 000$ verra son compte de taxes augmenter de 1,9%, en 2020, soit une hausse de 49$ pour un montant de 2 595$.

C’est l’un des faits saillants du budget de 17,8 M$ adopté par les élus lors d’une séance extraordinaire du conseil le 10 décembre. Le taux de la taxe foncière résidentielle passe de 0,837$ à 0,853$.

Des changements ont été apportés aux autres taux de taxation. Ainsi, la taxe de la collecte des résiduelles diminue de 60$ et celle de la collecte du recyclage augmente de 10$. Une taxe au coût de 60$ sera également implantée pour la collecte des matières organiques. Finalement, la taxe pour l’assainissement des eaux passera de 3,90$ à 3,76$.

Par voie de communiqué, la Ville a expliqué l’augmentation des dépenses par le dépôt des projets liés au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (1,2 M$), l’amortissement des immobilisations (323 000$), la croissance des coûts d’entretien, d’aménagement et de machinerie (290 000$) ainsi que l’indexation de la rémunération et l’embauche de ressources humaines (248 000$).

«En partageant vos volontés, nous contribuons à enrichir notre communauté et à faire de Saint-Philippe un milieu de vie accueillant. Le budget 2020 marque l’importance d’offrir des services de qualité qui répondent à vos préoccupations et la nécessité d’investir pour créer notre avenir» a déclaré Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe.

La Ville a ajouté que l’année 2020 signifiait le coup d’envoi de plusieurs projets d’envergure, dont l’aménagement d’un parc linéaire cyclable et la mise en chantier du projet résidentiel Deux-Rives.