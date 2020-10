Hommage particulier aux enseignants dans le contexte de la COVID-19

Profitant de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants (le 5 octobre), l’Association des professeurs de Lignery joint sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement pour rendre un hommage particulier à ces travailleurs dans le contexte de la COVID-19.

L’Association reconnait leur engagement et leur professionnalisme à participer à la réussite des élèves, alors qu’ils se trouvent «sur la première ligne de l’éducation en ces circonstances exceptionnelles», affirme-t-elle.

«Ceux-ci font actuellement un travail remarquable auprès des élèves de tous les secteurs, et ce, dans un contexte hors du commun», ajoute Martine Provost, présidente de l’Association des professeurs de Lignery, qui regroupe les 2 400 membres du Centre de service des Grandes-Seigneuries.

Elle en profite pour réclamer un coup de barre dans les conditions d’exercice des professeurs, qui sont essoufflés, malades ou qui abandonnent la profession, afin de renverser la vapeur.

«Nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux, mais ceux-ci doivent pouvoir compter sur des ressources suffisantes pour assurer la sécurité de toutes et tous en plus de répondre aux besoins immenses des élèves, dit-elle. Enseigner est un métier magnifique, mais combien exigeant. Malheureusement, la lourdeur et la complexité grandissante de la tâche de même que l’insuffisance des services ont contribué à la dégradation des conditions d’enseignement.»

L’Association des professeurs de Lignery invite les élèves, les parents et les membres de la communauté à se joindre à elle pour remercier les enseignantes et enseignants pour leur engagement et à leur témoigner leur appui.

