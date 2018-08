Un homme qui manquait à l’appel retrouvé mort

Crédit photo : Gracieuseté

(Texte de Yanick Michaud) La Sûreté du Québec a confirmé mardi après-midi avoir solutionné deux dossiers simultanément en confirmant que le corps retrouvé le 29 mai dernier était bel et bien celui de Denis Perreault, disparu début décembre 2017.

« Nous avions lancé un avis de recherche pour retrouver Denis Perreault, 49 ans, vu pour la dernière fois le 4 décembre à son lieu de résidence. Puis, le 29 mai dernier, des gens ont trouvé un corps à Salaberry-de-Valleyfield. Nous avons confirmé son identité et il s’agit bien de cet homme », explique Aurélie Guindon de la Sûreté du Québec.

Le corps avait été retrouvé par des écoliers dans un champ situé derrière l’école de la Baie Saint-François.

Ainsi, selon l’autopsie, la cause de la mort de Denis Perreault ne serait pas liée à un événement criminel. « Une mort non suspecte selon les constatations. Il a probablement erré, perdu son chemin et serait décédé avant qu’on ne puisse le retrouver », dit la policière.