Honda Accord hybride 2018 : la meilleure Accord?

Article par Michel Deslauriers

Redessinée pour l’année-modèle 2018, la berline Accord a été bien reçue par la presse automobile, raflant plusieurs prix depuis ce temps. Le Guide de l’auto l’a proclamé son Meilleur achat dans la catégorie des berlines intermédiaires en 2018 et en 2019, battant de peu son archirivale la Toyota Camry. Elle s’est également distinguée en remportant le titre de la Voiture canadienne de l’année de l’AJAC en 2018 ainsi que celui de la Voiture nord-américaine de l’année 2018.

L’Accord propose bon nombre de déclinaisons, y compris la variante Sport 2.0 orientée vers les performances avec son moteur turbo de 2,0 litres et 252 chevaux, mais nous croyons que la majorité des acheteurs de ce segment sont plutôt intéressés par le confort de roulement, l’espace intérieur et l’économie de carburant. La Honda Accord hybride 2018 marque de gros points dans tous ces critères.

Elle est équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, un moteur électrique et d’une boîte automatique à gestion électronique, acheminant la puissance aux roues avant. Cette motorisation produit un total de 212 chevaux, alors que le moteur électrique développe un couple de 232 chevaux de 0 à 2 000 tr/min.

C’est suffisant pour faire décoller l’Accord hybride promptement, dans un silence relatif, sauf lorsque l’on écrase l’accélérateur pour embarquer sur l’autoroute. Dans ce cas, le moteur à essence peut se montrer bruyant.

En conduite normale, le système hybride coupe l’apport du moteur à combustion et le rallume à répétition, au besoin, afin de maximiser l’utilisation du moteur électrique, ce qui abaisse la consommation d’essence. On peut également rouler en mode 100% électrique, qui s’active automatiquement, ou manuellement à l’aide du bouton EV situé sur la console centrale. Ce mode ne fonctionne que sur de courtes distances et à des vitesses peu élevées – limité par la petite capacité de la batterie au lithium-ion.

Lors de notre essai hivernal, nous avons maintenu une moyenne de 6,5 L/100 km, un très bon résultat. Au printemps et à l’automne, lorsque le système de climatisation ne fonctionne pas à plein régime, il est facile d’atteindre la moyenne mixte ville/route officielle de 5,0 L/100 km. Plusieurs voitures sous-compactes sont plus énergivores que l’Accord hybride.

En comparaison, la cote combinée de la Toyota Camry hybride est de 4,9 L/100 km, et celle de la Chevrolet Malibu hybride est de 5,1. Les versions hybrides de la Ford Fusion et de la Hyundai Sonata disposent toutes les deux d’une moyenne de 5,6 L/100 km, alors que la Kia Optima hybride traîne dans le segment des berlines intermédiaires à 5,7 L/100 km.

Ce qui est admirable de cette motorisation, c’est que les transitions entre le moteur à essence et le moteur électrique sont à peine perceptibles. Laissez un membre de la famille ou un voisin conduire cette Accord, et cette personne pourrait ne jamais deviner qu’il s’agit d’une hybride – si bien sûr elle n’a pas aperçu au préalable les écussons « hybrid » apposés sur les ailes avant.

En revanche, l’Accord munie du quatre cylindres turbo de 1,5 litre affiche une consommation de 6,3 L/100 km sur l’autoroute, alors si notre trajet quotidien consiste de grandes portions de route à vitesse élevée, le coût additionnel de 5 000 $ pour se procurer la version hybride risque de ne pas en valoir la peine.

Comme c’est le cas de toutes les versions de la Honda Accord 2018, l’espace intérieur est généreux, même si d’autres berlines de cette taille sont plus accommodantes. Elle propose le meilleur dégagement pour la tête aux places arrière et le plus grand dégagement aux épaules, alors que le coffre est le plus volumineux du segment à 473 litres.

L’Accord hybride inclut le système Display Audio de la marque avec un écran tactile de sept pouces, une chaîne audio de 452 watts avec 10 haut-parleurs, une intégration Apple CarPlay et Android Auto, une connectivité Near-Field Communication (pour appareils compatibles) ainsi que des ports USB à l’avant et à l’arrière. Ledit écran tactile est adéquatement réactif au toucher du doigt, mais les boutons l’entourant pour accéder aux fonctionnalités principales du système sont difficiles à atteindre en conduisant. En contrepartie, les commandes de climatisation ne pourraient être plus faciles à utiliser.

Pour le prix d’entrée de 33 090 $ avant les frais de transport et de préparation, on obtient un garnissage des sièges en tissu, des sièges avant chauffants, un volant gainé de cuir, un siège du conducteur à 12 réglages électriques, un dégivreur d’essuie-glaces ainsi qu’un bataillon de dispositifs de sécurité avancés, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, la prévention de sortie de voie et l’avertisseur de précollision frontale avec freinage d’urgence autonome.

Si l’on désire plus d’équipement comme une sellerie en cuir, des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants, un volant chauffant, une recharge sans fil pour téléphones, un système de navigation, un toit ouvrant et un affichage tête haute, entre autres, on peut opter pour la version Touring à 39 790 $. Bon, l’Accord coûte un peu plus cher que les autres berlines intermédiaires hybrides, mais elle comprend quelques caractéristiques supplémentaires.

Cela ne nous empêche pas d’aimer l’Accord hybride – beaucoup. Et elle pourrait s’avérer la plus fiable des Accord actuellement disponibles chez les concessionnaires. Sans prétendre que ses moteurs turbocompressés sont problématiques, le quatre cylindres de 1,5 litre dans le CR-V et la Civic a été pointé du doigt pour mélanger l’essence dans son huile – un ennui mécanique pouvant être réglé en visitant le concessionnaire, dit Honda Canada. L’Accord possède aussi un moteur de 1,5 litre, mais jusqu’à maintenant, une mise à jour du moteur n’est pas nécessaire dans ce cas-ci.

De façon discutable, c’est la meilleure Accord en général, bien que la Camry hybride soit également une voiture géniale. On préfère la Honda, mais les consommateurs intéressés par une bonne berline hybride devraient essayer les deux afin de figurer laquelle leur convient le mieux.