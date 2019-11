Honda Accord ou Lexus ES 350?

Article par Julien Amado

Je compte changer ma Honda Accord Sport 4 portes (2016). J’hésite entre demeurer chez Honda avec l’Accord Sport 2 L Turbo ou acheter une Lexus ES 350 F-Sport. Qu’en pensez-vous et que me conseillez-vous comme autre alternative? Je recherche la fiabilité, l’agrément de conduite, une bonne puissance et un véhicule qui va résister dans le temps. Je compte garder ma prochaine auto entre 10 et 12 ans.

————————

Bonjour Mario,

La nouvelle Honda Accord 2 L turbo est une auto très réussie. Elle propose un agrément de conduite au sommet de sa catégorie et une tenue de route encore améliorée comparée à votre modèle 2016. L’habitacle est doté de très beaux matériaux pour le prix payé et le nouveau système d’infodivertissement de Honda est beaucoup plus intuitif que celui qui est monté dans d’autres modèles, comme la Civic par exemple.

En ce qui concerne la fiabilité, le moteur 2 L turbo n’est pas concerné par les problèmes de chauffage et d’essence dans l’huile qui ont affecté le moteur 1,5 L turbo de Honda, en particulier les CR-V 2017-2018. Cela dit, il est encore trop tôt pour savoir si le moteur 2 L turbo de l’Accord est aussi fiable que les moteurs atmosphériques qui ont fait la réputation de Honda depuis de nombreuses années.

La Lexus ES 350 F-Sport est moins invitante à conduire que l’Accord. Elle est aussi vendue beaucoup plus cher, environ 53 000 $ au lieu de 37 000 $ pour une Accord Sport 2 L automatique. En revanche, le bilan de fiabilité de Lexus est excellent depuis de nombreuses années, que ce soit pour la version à essence ou le modèle hybride (ES 300h). Le principal défaut de l’auto, c’est son fameux pavé tactile relié au système multimédia de Lexus, peu intuitif et désagréable à utiliser au quotidien.

Pour un budget moindre, toujours chez Toyota, vous pouvez considérer l’Avalon ou même la Camry (à essence ou hybride). Leur conduite est moins dynamique que celle de l’Accord, mais ces véhicules sont fiables et la durabilité a l’air d’être un critère d’achat important pour vous.