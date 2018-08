Honda Civic berline et coupé 2019 : changements esthétiques et nouvelle version Sport

Article par Michel Deslauriers

La voiture la plus vendue au Canada – en versions berline et coupé – reçoit quelques changements mineurs pour l’année-modèle 2019, y compris une légère mise à jour cosmétique et une plus grande disponibilité de la suite de dispositifs de sécurité Honda Sensing.

Toutes les versions de la berline et du coupé Civic obtiennent une partie avant redessinée, une bande chromée sur les coques de rétroviseurs et sur le parechoc arrière de la berline ainsi que de nouvelles jantes en alliage. Les roues de la Civic Touring passent de 17 à 18 pouces.

Une nouvelle variante Sport est maintenant disponible pour la berline et le coupé, elle qui était déjà offerte sur la Civic à hayon. Se positionnant entre les livrées EX et Touring, la Civic Sport profite de garnitures extérieures noir piano, des jantes noires de 18 pouces, un parechoc au style similaire à celui de la Civic Si ainsi qu’un béquet sur le couvercle de coffre de la berline. La boîte manuelle à six rapports et l’automatique à variation continue sont toutes les deux offertes avec la version Sport.

La Civic Sport est également la première de la dixième génération du modèle à recevoir un système multimédia révisé avec écran tactile de sept pouces, intégration Apple CarPlay et Android Auto ainsi que – vous pouvez applaudir – un bouton de volume physique. Honda Sensing figure maintenant de série sur toutes les finitions des berlines et coupés Civic, sauf la Si.

Les prix de la Honda Civic 2019 n’ont pas encore été divulgués. Toutefois, avec les nouvelles caractéristiques de sécurité, on s’attend à une hausse de quelques centaines de dollars, signifiant un PDSF de base d’environ 17 000 $ avant les frais de transport et de préparation.