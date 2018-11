Honda dévoile le Rugged Open Air Vehicle Concept à SEMA

Article par Michel Deslauriers

Honda est l’un de plusieurs constructeurs automobiles qui ne manquent jamais de participer à l’événement du Specialty Equipment Market Association, ou SEMA, qui se déroule chaque année à Las Vegas. Et cette fois-ci, il a apporté un véhicule tout à fait unique.

Le Honda Rugged Open Air Vehicle Concept est décrit comme le croisement entre une camionnette et un véhicule récréatif côte à côte. Il a été construit à partir de l’architecture et de la suspension d’un Honda Ridgeline, alors que la carrosserie emprunte les portes du Honda Pioneer 1000. La caisse et le hayon ont été conçus en s’inspirant de l’apparence du côte à côte.

Le Rugged Open Air Vehicle Concept utilise l’habitacle du Ridgeline, mais presque complètement dénudé. L’instrumentation du conducteur a été conservée, se trouvant derrière le volant du Pioneer 1000 installé sur la colonne de direction du Ridgeline. Les quatre sièges ont été chipés de la Civic Type R, mais recouverts d’un matériel imperméable.

On n’a pas divulgué d’informations à propos de la motorisation, mais on peut assumer que l’on a gardé le V6 de 3,5 litres du Ridgeline, produisant 280 chevaux, ainsi que sa boîte automatique à six rapports et sa transmission intégrale.

Évidemment, le constructeur ne planifie pas de commercialiser un tel véhicule. Par contre, ne serait-il pas l’ultime côte à côte, ou du moins, la camionnette la plus malade chez Honda jusqu’à maintenant?