Honda dévoile une Civic Type R camionnette!

Article par Olivier Beaulieu

La Honda Civic fait partie des meilleurs vendeurs depuis des décennies! On l’a vue sous différents styles, mais jamais comme une camionnette. Près d’un an après le lancement de la dernière génération de Type R, voici qu’arrive une Civic qui en surprend plus d’un.

Le travail a été accompli par un groupe d’ingénieurs de l’équipement à la manufacture de Honda en Grande-Bretagne et a été surnommé le Projet P. L’équipe a pris une Civic Type R FK8 et en a fait ce qu’ils croient être l’une des camionnettes les plus rapides sur les routes de l’Angleterre.

Pour ce faire, ils ont complètement condamné la banquette arrière en coupant une partie de la carrosserie du véhicule à partir du pilier B pour y installer le coffre de la camionnette. On a utilisé la même boîte de vitesses, le même moteur et la même suspension que celle équipant la Type R commercialisée. Cet ensemble permet à la voiture d’atteindre les 100 km/h sous la barre des six secondes et elle peut atteindre une vitesse maximale de 260 km/h. On a également équipé la voiture concept des mêmes trois modes de conduite que ceux dans la type R de série, soient les modes confort, sport et sport +.

Alyn James, le chef de projet affirme que « nous avons une division de projets spéciaux à l’usine de Swindon en Angleterre et ce projet représentait une opportunité pour l’équipe de montrer ce que leur créativité peut faire. La passion que nos ingénieurs ont pour Honda se reflète dans les résultats du Projet P et nous considérons même l’emmener sur le circuit de Nürburgring afin de la mettre en compétition avec les autres voitures de sa catégorie. » James croit même que leur création a une chance de battre le record de vitesse dans la catégorie des camionnettes à traction sur le circuit!

On ne prévoit malheureusement pas commercialiser le Projet P. Cela dit, il se pourrait que la Civic Type R en version camionnette batte un record de vitesse. Qui l’eut cru!