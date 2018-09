Honda HR-V 2019 : aperçu

Article par Michel Deslauriers

Le VUS sous-compact chez Honda obtient quelques changements et améliorations pour l’année-modèle 2019, après trois ans sur le marché canadien. Il fait toujours face à des concurrents tels que le Mazda CX-3, le Jeep Renegade, le Hyundai Kona et le Nissan Qashqai, entre autres.

Le HR-V revêt une carrosserie retouchée, avec notamment de nouveaux pare-chocs, blocs optiques, calandre et feux arrière. De plus, une nouvelle déclinaison Sport s’ajoute avec des jantes bicolores de 17 pouces et des garnitures noircies, alors que la version Touring – la plus dispendieuse – profite de phares et d’antibrouillards à DEL et d’accents de chrome foncé. La peinture Orchidée blanche nacrée est remplacée par Blanc platine nacré, et Éclat d’orange métallisé est maintenant disponible sur les versions Sport et Touring.

Le Honda HR-V 2019 est désormais équipé de la suite de sécurité Honda Sensing, et ce, sur toutes les versions. Cette suite comprend un freinage d’atténuation de collision, un avertisseur de précollision frontale, un avertisseur avec prévention de sortie de voie, une atténuation de sortie de voie et un régulateur de vitesse adaptatif.

Sous le capot, on a toujours droit au quatre cylindres de 1,8 litre développant 141 chevaux et un couple de 127 livres-pied. La boîte manuelle n’est plus disponible pour 2019, alors de série, on obtient une boîte automatique à variation continue qui, cette année, gagne en raffinement afin de procurer une meilleure sensation de conduite et un plus grand silence de roulement. La livrée LX de base est proposée avec soit un rouage à traction ou intégral, et ce dernier figure de série dans les autres déclinaisons.

Dans l’habitacle, le système multimédia Display Audio dispose d’un véritable bouton de volume et intègre maintenant Apple CarPlay et Android Auto. Selon Honda, la carte du système de navigation de la version Touring aurait des graphiques de meilleure qualité. Le conducteur a droit à une nouvelle instrumentation composée d’un indicateur de vitesse analogique et d’un compte-tours numérique. Enfin, l’insonorisation de l’habitacle a été améliorée, et les versions Sport et Touring bénéficient d’un système d’atténuation active du bruit.

Comme toujours, le Honda HR-V 2019 est équipé du système de configuration des sièges arrière Magic Seat. Outre des dossiers divisibles 60/40, les coussins de la banquette peuvent être relevés à la verticale afin d’augmenter l’espace au plancher, permettant de transporter de plus gros objets. Lorsque les dossiers arrière sont rabattus, on obtient un volume maximal de 1 665 litres, parmi les plus spacieux de sa catégorie.

Le Honda HR-V 2019 sera en vente tôt en 2019 à partir de 23 100 $ avant les frais de transport et de préparation.