Honda Insight 2019 : plus chère, moins écolo… mais sans doute plus amusante

Article par Sylvain Raymond

Les conducteurs canadiens qui aiment les voitures vertes et la marque Honda en particulier peuvent se tourner vers les nouvelles Accord hybride et Clarity hybride rechargeable, mais lorsque la compagnie a dévoilé sa Honda Insight 2019 en début d’année, elle a bien signalé son intention d’offrir à nouveau une alternative plus compacte et plus abordable.

Bien sûr, on se souvient que les deux premières générations de l’Insight ont connu très peu de succès dans le marché, d’où leur abandon (et on ne parle même pas de la CR-Z). Pour que la troisième fois soit vraiment la bonne, il faut que le design attire un plus grand nombre de gens – et quand on voit le résultat, ce n’est pas difficile à imaginer.

Qu’en est-il du prix et de la consommation d’essence? À quel point la voiture sera-t-elle concurrentielle? Nous avons enfin les réponses à ces questions.

La Honda Insight 2019 affiche des cotes énergétiques officielles de 4,6/5,3/4,9 L/100 km (ville/autoroute/moyenne) et elle débutera à 27 990 $ lors de son arrivée sur le marché cet été. Un mode EV est inclus, lui permettant de rouler uniquement par la force du moteur électrique, mais l’autonomie devrait être négligeable.

À titre de comparaison, voici les chiffres des trois autres principales voitures hybrides compactes au Canada:

Hyundai IONIQ Hybride Blue : 4,2/4,0/4,1 L/100 km – 24 299 $

Toyota Prius : 4,4/4,6/4,5 L/100 km – 27 650 $

Kia Niro L : 4,5/4,8/4,7 L/100 km – 24 995 $

Bien qu’elle coûte plus cher et consomme plus que la concurrence directe, la nouvelle Honda Insight 2019 promet plus de puissance (151 chevaux) et plus d’espace pour les passagers (notamment pour les jambes aux places arrière) de même qu’une expérience de conduite « étonnamment satisfaisante » (permettez-nous d’en juger lors de notre premier contact sur la route dans les prochaines semaines). L’équipement de série comprend des phares à DEL, un bouton de démarrage, un écran audio de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi que la suite de technologies de sécurité et d’aide à la conduite Honda Sensing.

Vient ensuite la version Touring à 31 590 $, qui ajoute des sièges en cuir, quatre réglages électriques pour le passager avant, un toit ouvrant électrique, un système de navigation et plus encore.

Avec l’Accord hybride, la Clarity hybride rechargeable et maintenant l’Insight, Honda entame sa marche vers un objectif ambitieux : vendre deux fois plus de véhicules hybrides et électriques que de modèles à combustion d’ici 2030. Vous y croyez ou pas?