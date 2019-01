Honda présentera un prototype de sa future voiture électrique au Salon de Genève

Article par Michel Deslauriers

Avec le Salon de l’auto de Genève qui s’approche à grands pas, Honda Motor Europe vient d’annoncer qu’il dévoilera un nouveau prototype de voiture électrique lors de l’événement.

En langage Honda, « prototype » signifie un véhicule presque prêt pour la production en série. On a été agréablement surpris par la Honda Urban EV Concept présentée au Salon de Francfort en 2017 ainsi que la Honda Sports EV Concept au Salon de Tokyo la même année, mais comme leurs noms le démontrent, ce n’étaient que des voitures conceptuelles.

Aucun détail juteux n’a été publié jusqu’à maintenant concernant le prototype de VÉ, et l’on ne connaît même pas encore son nom. Le constructeur s’est contenté de publier une seule image de la voiture sur laquelle on peut spéculer. Par contre, on voit clairement une ressemblance avec les deux concepts de VÉ, notamment en ce qui a trait à la calandre noircie et les phares ronds. On aperçoit également un port de recharge situé directement sur le capot.

Selon Honda, sa future voiture électrique « est mise au point en mettant l’accent sur la fonctionnalité, et l’image du prototype démontre ceci par son design épuré, simple et unique. » La version de production basée sur le prototype sera mise en vente d’ici la fin de 2019.

Honda promet que d’ici 2025, les deux tiers de ses véhicules vendus en Europe seront équipés d’une motorisation électrifiée.