Honda veut atteindre 240 km/h avec sa nouvelle tondeuse de course!

Article par Olivier Beaulieu

Honda, le manufacturier automobile, œuvre également dans les marchés de l’aviation, des petits moteurs hors-bord et des tondeuses. Mais depuis quelque temps, le constructeur fait faire des courses de vitesse à ses tondeuses et il performe plutôt bien!

En 2014, Honda a battu un record de vitesse en atteignant 185,6 km/h avec sa tondeuse! Mais à peine un an plus tard, un Norvégien du nom de Kristian Lundefaret a pulvérisé la marque établie par Honda en atteignant 213 km/h. Le manufacturier revient à la charge et prévoit atteindre 240 km/h!

Comment prévoit-il y parvenir? Récemment, le constructeur a annoncé qu’il avait réussi à installer le moteur de quatre cylindres en ligne que l’on retrouve sur la moto Fireblade SP dans la tondeuse, produisant ici 190 chevaux. Même avec une telle mécanique dans le ventre, la tondeuse ne pèse que 69 kilogrammes, ce qui lui permet d’atteindre 96 km/h en trois secondes! Le tout est jumelé à une boîte à six rapports. Et selon le manufacturier, il est possible d’atteindre 144 km/h en demeurant sur le premier rapport!

Est-ce que la tondeuse coupe toujours la pelouse? Évidemment! Mais sur cette tondeuse de course, on a installé un ensemble de lames en fibre de carbone alimenté par deux batteries qui envoient leur énergie directement vers le moteur électrique. Qui ne rêve pas de mettre la main sur un tel bolide?