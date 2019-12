Horaire des Fêtes des services de santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest modifie son horaire pour la période des Fêtes.

Hôpital Anna-Laberge

Tous les services externes, incluant le centre de prélèvements et la radiologie

24 et 31 décembre: ouverts de 8h à 16h

25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier: fermés

L’urgence est ouverte en permanence

CLSC Châteauguay

Clinique de soins infirmiers ambulatoires

24, 26, 31 décembre et 2 janvier: ouverte de 8h à 16h, mais fermée de 12h à 13h30 les 26 décembre et 2 janvier

25 décembre et 1er janvier: fermée

Centre de prélèvements

24 et 31 décembre: ouvert de 6h30 à 9h

25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier: fermé

Services psychosociaux

24, 26 et 31 décembre: ouverts de 8h à 16h

25 décembre, 1er et 2 janvier: fermés

CLSC Kateri

Clinique de soins infirmiers ambulatoires

24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier: ouverte de 8h à 16h, mais fermée de 12h à 13h30 les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier

Centre de prélèvements

24 et 31 décembre: ouvert de 6h30 à 9h

25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier: fermé

Services psychosociaux

24 et 31 décembre, 2 janvier: ouverts de 8h à 16h

25 et 26 décembre, 1er janvier: fermés