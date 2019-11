Horaire du CLSC Kateri pour le Jour du Souvenir

Dans le cadre du congé de l’Armistice du 11 novembre, quelques modifications seront apportées à l’horaire des différents services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest.

La clinique ambulatoire de soins infirmiers et les services psychosociaux du Centre local de services communautaires (CLSC) Kateri, à Candiac, seront ouvert de 8h à 16h et fermés entre 12h et 13h30. Le centre de prélèvements sera quant à lui fermé pour la journée.

Tous les services externes du centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay, incluant le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie, seront pour leur part fermés lors de cette journée. Il sera toutefois possible d’accéder à l’urgence.

Le CISSS rappelle que toutes les personnes aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peuvent en tout temps joindre le service Info-Santé en composant le 811.

Il existe également des CLSC, des Groupes de médecine familiale (GMF) ainsi que trois GMF-Réseau sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest qui acceptent la clientèle sans rendez-vous. Consultez le Portail santé mieux-être au www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ pour en savoir davantage.

Qui plus est, Le Tournant offre un service d’intervention de crise et de prévention du suicide 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Il suffit de composer le 1 866 277-3553.