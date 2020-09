Huggy, l’animal de la semaine

Bonjour, je suis Huggy. L’équipe de la SPCA Roussillon m’a nommé ainsi, car elle m’a trouvé dans une boîte de couches «Huggies» laissée à la porte du refuge un matin… Je dois avouer que je me remets encore de ces émotions fortes.

J’ai environ 3 ans et ma santé est bonne. Je suis un minou timide, mais j’apprécie la douceur et la tendresse. Une fois que vous aurez gagné ma confiance, je viendrai me coller près de vous pour obtenir vos caresses. Je me cherche un foyer tranquille et accueillant pour débuter ma nouvelle vie du bon pied!

Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.spcaroussillon.com ou i nfo@spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h – 17h

Samedi et dimanche : 11h – 16h