Humour et tapas rapportent 25 000 $ à la Fondation Anna-Laberge

La Fondation Anna-Laberge a recueilli près de 25 000 $ grâce à sa soirée bénéfice « Humour et tapas » présentée par Desjardins le samedi 28 novembre.

COVID-19 oblige, l’activité proposait un spectacle de Martin Vachon au Pavillon de l’île à Châteauguay à voir via Zoom et un souper gastronomique mettant en valeur six entreprises locales, concocté par l’Expérience Chic Chef-Christine Beaulieu. Le tout à apprécier dans le confort de sa maison. 200 personnes ont savouré le programme dans leurs bulles.

Un encan virtuel tenu du 20 au 28 novembre a aussi rapporté 2300 $. La Fondation a pu compter sur une dizaine de commerces qui ont offert des prix pour la cause : Atelier Pigeon letterpress, 35set Déco urbaine, Boutique Courajeux, La Cache du Lac Champlain en collaboration avec Club voyages Raymonde Potvin, Héritage Saint-Bernard, Manoir d’Youville, Canadian Tire Châteauguay, Expérience Chic Chef-Christine Beaulieu ainsi que Vins Essencia Importation privée.

Serge St-Laurent, président du conseil d’administration, et Annick Charest, directrice générale de la Fondation, témoignent leur reconnaissance aux entreprises, commanditaires, bénévoles et participants qui ont assuré le succès de l’activité en cette période pas ordinaire.

« Ce fut toute une année que 2020 et la Fondation Anna-Laberge a dû s’adapter en cours de route, comme bon nombre d’organisation. Je remercie l’implication de notre conseil d’administration, ainsi que le travail de notre équipe permanente, une collaboration qui a assurément été la clé de notre réussite cette année » exprime dans un communiqué M. St-Laurent.

Mme Charest renchérit : « Jamais une soirée comme celle-ci n’aurait pu avoir lieu sans l’appui de nos partenaires. Merci à Desjardins qui a été notre présentateur officiel de l’événement, ainsi que la Ville de Châteauguay et MarieChantal Chassé qui nous ont supporté tout au long de l’organisation d’une telle soirée bénéfice. De francs remerciements aussi à nos commanditaires, soit Brasserie distillerie Champ libre qui nous a offert la bière présente dans les boîtes-repas, l’Expérience Chic Chef Christine Beaulieu ainsi que Gravité. De plus, rien de cette belle soirée n’aurait pu être sans l’appui et la présence de nos bénévoles dévoués. Nous les remercions d’ailleurs infiniment.»

La Fondation se dit «particulièrement fière de l’appui des différents partenaires locaux en ces temps plus difficiles. Comme quoi l’entraide et la collaboration sont souvent gage de réussite ».