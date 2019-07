Hyundai Accent 2020 : adieu berline!

Article par Guillaume Rivard

Une autre voiture sous-compacte s’apprête à nous quitter. En plus des Ford Fiesta et Nissan Versa Note, on vient d’obtenir la confirmation officielle de Hyundai Canada que la berline Accent ne sera pas de retour pour 2020. Le modèle à hayon, plus populaire, demeurera toutefois sur le marché.

Étrangement, c’est tout le contraire qu’on observe aux États-Unis. Là-bas, la berline continuera d’être vendue, alors que l’Accent à cinq portes n’a jamais été offerte depuis l’arrivée de la nouvelle génération.

Pour ceux qui sont toujours intéressés à acheter une Hyundai Accent 2020, disponible chez les concessionnaires canadiens un peu plus tard cet été, sachez qu’elle est plus économe d’essence qu’avant grâce à un nouveau moteur Smartstream de 1,6 litre à injection à deux ports, mais surtout une nouvelle transmission variable intelligente (l’appellation utilisée par Hyundai pour sa CVT) proposée en option.

Par rapport au modèle 2019 équipé d’un moteur à injection directe et d’une boîte automatique à six rapports, la consommation en ville diminue de 8,2 à 7,3 L/100 km, ce qui est non négligeable. En moyenne, l’Accent 2020 brûle 6,7 L/100 km au lieu de 7,3. De plus, contrairement aux CVT ordinaires, cette boîte simule des changements de vitesse afin de rendre les accélérations plus agréables.

En revanche, la puissance du moteur baisse de 130 à 120 chevaux et le couple, de 119 à 113 livres-pied. On imagine quand même que la majorité des clients se préoccupent davantage de leur facture à la pompe que de la performance. Une boîte manuelle à six rapports fait encore partie de l’équipement de série et elle s’accompagne d’une consommation moyenne réduite de 7,3 à 7 L/100 km.

À l’intérieur de la voiture, l’écran tactile de cinq pouces peut être remplacé par un écran de sept pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un climatiseur automatique et le démarrage par bouton-poussoir sont aussi disponibles.

Quant au prix de la Hyundai Accent 2020, il débute à 14 899 $, une hausse de 300 $ par rapport à 2019. En version haut de gamme Ultimate, attendez-vous à payer 21 599 $ sans compter les frais de transport et de préparation.