Hyundai : des habitacles plus silencieux

Article par Dominic Boucher

Hyundai Motor Group a annoncé le développement de la première technologie du Contrôle Actif du Bruit sur la Route (Road Noise Active Noise Control – RANC), un système qui réduit le bruit à l’intérieur de l’habitacle de la voiture.

Afin de développer cette technologie, Hyundai a ciblé l’élimination des trois sons les plus communs lorsque nous sommes en auto. Ceux-ci sont les bruits du vent, du moteur et de la route. À l’aide d’un capteur d’accélération, le RANC calculera la vibration de la chaussée à la voiture. Ensuite, un ordinateur analysera le son perçu et enverra cette information au « Digital Signal Processor (DSP) ». Ce dernier éliminera le son afin de rendre l’habitacle plus silencieux.

Une petite précision s’ajoute. Les bruits de la route émettent des ondes sonores. Pour les annuler, il faut produire une onde sonore inverse, et c’est ce que fait le DSP. Tout le processus se fait dans l’espace de 0,002 seconde.

D’ailleurs, le système serait capable de gérer le bruit perçu pour tous les occupants à bord du véhicule. Par exemple, le RANC pourrait baisser davantage le son du moteur et de la route pour le conducteur, alors qu’il diminuerait uniquement le son de la route pour les passagers arrière, le tout simultanément.

D’autre part, le constructeur coréen a fait plusieurs tests sur la route, pour se rendre compte que le RANC permet de réduire le bruit de l’habitacle jusqu’à 3 dB de moins.

Gangdeok Lee, chercheur au laboratoire de recherche du NVH (Noise, Vibration and Harshness), mentionne que « le RANC est une technologie remarquable qui amène la technologie du NVH à un nouveau niveau ».

Le développement du RANC vient en réponse à une technologie similaire utilisée par certains produits de la marque, par exemple la Genesis G80. Le « Active Noise Control (ANC) » permet lui aussi de réduire le son ambiant à l’aide d’ondes sonores inversées. Cependant, le ANC est plus limité. Afin de bien fonctionner, il doit percevoir des sons constants et prévisibles. Il est surtout utilisé pour diminuer le son du moteur. Le RANC, quant à lui, peut baisser les sons variables et imprévisibles.

Le ANC et le RANC sont des technologies bien plus légères que les méthodes d’insonorisation conventionnelles. En effet, ils emploient des micros et des régulateurs afin de contrôler les sons et les infrasons (lire : les sons de basse fréquence, imperceptibles pour l’oreille).

Hyundai a mentionné que le RANC sera utilisé dans un prochain modèle de sa division de luxe Genesis.

