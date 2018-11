Hyundai dévoilera un nouveau VUS à Los Angeles, le Palisade 2020

Article par William Clavey

Les nouveautés seront nombreuses au Salon de Los Angeles cette année, et nous y serons afin de couvrir les lancements en long et en large. Parmi les multiples dévoilements attendus, Hyundai présentera un nouveau VUS, le Palisade.

Inspiré d’une falaise

Hyundai demeure discret quant aux détails de ce nouvel utilitaire qui sera commercialisé pour l’année-modèle 2020. Son nom fait référence à une série de falaises côtières californiennes nommées Pacific Palisades. Celles-ci abritent une collection de maisons modernes réalisées par des architectes réputés, ou en d’autres mots, un quartier de gens fortunés que le constructeur décrit comme étant « prospère et beau »…

À voir la série de qualificatifs que les Coréens donnent à leur nouveau véhicule, il serait tout à fait normal de supposer que l’on aura affaire à un VUS intermédiaire aux prétentions luxueuses, dans la même veine qu’un Ford Explorer, un Mazda CX-9 ou un Honda Pilot.

Dans son communiqué de presse, Hyundai confirme que le Palisade sera bel et bien un VUS « spacieux » à huit passagers et incorporant « des matériaux haut de gamme et un espace de chargement volumineux ». On nous promet un design « audacieux » ainsi que l’intégration de technologies innovatrices en matière de sécurité.

On n’en sait pas plus. Rien n’a encore été dévoilé au sujet de sa motorisation ni de son prix de vente, mais Hyundai affirme que son gros VUS de luxe arrivera sur le marché canadien dès l’été 2019.

De notre bord, nous nous interrogeons à propos du fait que ce véhicule sera vendu en tant que Hyundai et non comme un Genesis. Pourtant, la division de luxe du constructeur aurait bien besoin d’un utilitaire dans sa gamme. Nous tenterons d’en savoir davantage lors de son dévoilement officiel le 28 novembre prochain.