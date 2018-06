Hyundai HDC-2 Grandmaster, un aperçu du futur grand VUS coréen

Article par Sylvain Raymond

Après avoir inauguré sa nouvelle philosophie de design de la « Sportivité sensuelle » avec le prototype de berline HDC-1 Le Fil Rouge à Genève plus tôt cette année, Hyundai a fait un pas de plus dans cette direction en dévoilant un prototype de VUS appelé HDC-2 Grandmaster au Salon de l’auto de Busan 2018, en Corée du Sud.

Ce que vous voyez ici en fait, c’est un aperçu du futur VUS pleine grandeur à huit places de Hyundai, qui se positionnera au-dessus du Santa Fe 2019 redessiné et offrira sans doute une option hybride en plus de son moteur de base lorsqu’il arrivera sur le marché vers le milieu de l’année prochaine. Partageant sa plateforme avec le Kia Telluride (également à venir), il pourrait s’appeler « Palisade » si l’on en croit les dernières rumeurs.

Plus que la berline Le Fil Rouge, le HDC-2 Grandmaster démontre la polyvalence de la nouvelle stratégie du « Look Hyundai » qui sera incarnée par les futurs véhicules de la marque.

« En faisant un grand pas en avant côté design avec notre stratégie du Look Hyundai, nous serons en voie de devenir une marque à laquelle les consommateurs peuvent vraiment s’identifier sur le plan émotionnel, affirme SangYup Lee, vice-président et chef du design de Hyundai. Non plus juste une marque associée à des produits qui en donnent beaucoup aux acheteurs pour leur argent, nous souhaitons faire de Hyundai une marque très prisée de la clientèle. »

Empruntant le titre qui désigne le meilleur champion d’échecs de la planète, le Hyundai HDC-2 Grandmaster est conçu dans l’harmonisation de quatre principes – les proportions, l’architecture, le style et la technologie – pour servir de modèle phare ayant beaucoup d’attrait et de cachet.

Bien que sa forme soit assez conventionnelle et digne d’une production de masse, le design de sa calandre, de ses blocs optiques et de ses jantes est tout le contraire. La façon efficace dont les phares et l’emblème du « H » s’intègrent aux éléments de la calandre est particulièrement intéressante. À l’autre extrémité, les énormes feux en « C » et l’aileron non moins massif au sommet du hayon donnent beaucoup de caractère au véhicule et l’aident à ne pas trop avoir l’air d’un Chevrolet Traverse vu de l’arrière.

Évidemment, le modèle de série sera nettement plus conservateur sur le plan esthétique, mais on peut quand même s’attendre à ce que le nouveau VUS pleine grandeur de Hyundai soit excitant à regarder. Ne manquez pas son dévoilement mondial dans les prochains mois!