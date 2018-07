Hyundai Kona Iron Man présenté au Comic-Con de San Diego

Article par Olivier Beaulieu

Chaque année, la ville de San Diego située sur la côte ouest américaine accueille un évènement prisé par les geeks du monde entier : le Comic-Con. On peut y rencontrer les créateurs et les acteurs derrière certaines œuvrent de science-fiction, comme les protagonistes de la série de longs métrages présentant l’univers Marvel.

Dans le cadre de l’évènement, le manufacturier Hyundai a tenu à mettre de l’avant son association avec le géant d’Hollywood en dévoilant une édition spéciale de son Kona, un tout nouveau VUS compact ajouté au catalogue cette année. Cette édition est fortement inspirée du superhéros de la série, Iron Man.

L’avant du véhicule a été quelque peu modifié de manière à ressembler au masque de la combinaison de Tony Stark. Les phares avant du véhicule sont plus minces, rappelant les yeux du superhéros. De plus, on a ajouté une image du masque sur le toit du véhicule, tout comme un design de menton sur le capot de celui-ci. Sur le côté, on retrouve un logo de Stark Industries, des jantes uniques peintes d’un rouge créé spécialement pour cette édition spéciale. À l’intérieur, on retrouve quelques touches qui nous rappellent le concept. En entrant dans le véhicule, on remarque la signature visuelle du superhéros dans le tableau de bord ainsi qu’un rappel de couleur sur la console centrale et les sièges.

Ce projet s’inscrit dans un partenariat de grande envergure entre Marvel et Hyundai. Les cinéphiles pourront notamment constater cette association dans le prochain Ant-Man et la Guêpe qui a pris l’affiche cet été alors qu’on verra apparaître la toute nouvelle Hyundai Veloster Turbo 2019. Et si vous désirez vous procurer cette édition spéciale, ce sera possible en contactant votre concessionnaire. Hyundai affirme que le Kona Iron Man sera disponible dans chaque pays. On prévoit fabriquer cette édition limitée dès décembre et livrer les commandes au premier trimestre de 2019.