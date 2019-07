Hyundai Palisade 2020 : un nouveau joueur à prendre au sérieux

Article par Frédéric Mercier

Pour faire sa place sur le marché nord-américain, il est désormais impossible de bouder les gros VUS. Hyundai l’a compris et le constructeur compte aller chercher sa part du gâteau dans la catégorie des VUS à trois rangées avec son Palisade 2020.

Remplaçant l’ancien Santa Fe XL dans le catalogue du fabricant coréen, le Palisade repose sur une nouvelle architecture qu’il partage avec le Kia Telluride, lui aussi nouveau pour 2020.

Si le Telluride mise sur un design musclé et des phares rectangulaires pour se faire valoir, le Palisade opte pour des lignes plutôt arrondies. À l’avant, la gigantesque calandre est entourée d’accents de chrome et de phares à DEL si élancés qu’on les remarque à peine. Que l’on aime ou pas, il faut donner du crédit à Hyundai pour avoir osé.

Un moteur surprenant

Comme le Telluride, le Palisade fait appel à un moteur V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied. Cela est plus que suffisant pour permettre des accélérations et des reprises satisfaisantes.

Mieux encore, grâce à une efficace boîte automatique à huit rapports et à une mécanique à cycle Atkinson, le Palisade surprend avec une consommation d’essence étonnamment basse. Après une virée entre Montréal et la région du Lac-Saint-Jean, l’ordinateur de bord de notre modèle à l’essai affichait une consommation moyenne de seulement 9,7 L/100 km. Pas mal, pour un véhicule aussi spacieux.

Parlons-en, de l’espace. Le Palisade a été conçu pour la famille, et c’est bien évidemment à l’intérieur que ça se remarque. Peu importe où vous prenez place, le confort est de mise dans ce mastodonte coréen. Même la troisième rangée de sièges, trop souvent négligée par les constructeurs, bénéficie d’un espace plus qu’adéquat pour les jambes. Hyundai propose aussi un système ingénieux qui permet de faire glisser la deuxième rangée de sièges à la simple pression d’un bouton, ce qui permet un accès facile à la troisième rangée.

À l’avant, la planche de bord à l’horizontale laisse beaucoup d’espace pour le rangement. Un autre détail que les familles apprécieront certainement. Le levier de vitesses est remplacé par des boutons et l’on retrouve une grande roulette qui permet de choisir parmi l’un des sept (!) modes de conduite.

Un peu plus haut, un écran tactile de 10,25 pouces intègre un système d’infodivertissement qui s’avère bien pensé et facile à utiliser. Le seul reproche que l’on peut faire à l’habitacle du Palisade réside dans l’utilisation de certains matériaux aux allures bon marché qui ne cadrent pas avec la qualité globale de ce véhicule.

Moins cher que son cousin

Contrairement au Kia Telluride qui est offert de série avec une configuration à rouage intégral, le Hyundai Palisade mise sur une version d’entrée de gamme moins onéreuse à roues motrices avant.

Baptisée Essential, cette variante délaisse l’écran de 10,25 pouces pour un affichage plus petit d’une surface de huit pouces. Il s’agit aussi de la seule version qui n’est pas chaussée de jantes de 20 pouces, mais plutôt de roues d’un diamètre de 18 pouces. Cela permet à Hyundai de vendre son Palisade à un prix de départ de 38 499 $ avant les frais de transport et de préparation, bien en deçà des 47 000 $ que demande Kia pour un exemplaire de son Telluride.

Et si vous êtes à la recherche d’un peu plus de luxe, Hyundai ne vous a vraisemblablement pas oublié. Avec les variantes Luxury et Ultimate, le Palisade se transforme en véritable modèle de luxe. On a alors droit à une vaste gamme d’équipements qui va du cuir nappa matelassé aux sièges de deuxième rangée chauffants et ventilés en passant par un double toit ouvrant panoramique.

Bref, Hyundai a fait ses devoirs avec le Palisade. On propose enfin un véhicule taillé sur mesure pour les besoins des familles nord-américaines.