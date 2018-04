Hyundai Tucson 2019 : petite cure de rajeunissement

Article par William Clavey

Introduit en 2016, la génération actuelle du VUS compact de Hyundai, le Tucson, se montre très populaire chez les acheteurs cherchant quelque chose d’un peu plus abordable qu’un Honda CR-V ou un Toyota RAV4. Pour 2019, Hyundai lui apporte plusieurs modifications importantes afin de lui permettre de conserver son classement au palmarès des ventes. En 2017, le Tucson a été le cinquième VUS compact le plus vendu au Canada, alors il fait bon de lui apporter un peu de piquant afin de continuer sur cette excellente lancée!

La fin du 1,6T

Le changement majeur pour le Tucson 2019, c’est l’abandon du moteur quatre cylindres turbo de 1,6 litre et de la boîte automatique à sept rapports avec double embrayage. Cette mécanique, qui s’offrait sur les déclinaisons mieux équipées, sera remplacée pour quelque chose d’un peu plus conservateur, soit un 2,4 litres atmosphérique produisant 181 chevaux et un couple de 175 lb-pi, ainsi qu’une boîte automatique à six rapports. En toute honnêteté, nous nous questionnons sur cette décision. Rappelons-le, le défunt 1,6T développait 175 chevaux et un couple de 195 lb-pi. Le 2,4 litres étant un moteur partagé avec le Kia Sportage, il doit y avoir une histoire de coûts attachée à ça…

Pour ce qui est du quatre cylindres de 2,0 litres développant 164 chevaux et un couple de 151 lb-pi, ainsi que la boîte automatique à six rapports, ils demeurent inchangés pour 2019.

La mise à jour comprend également un tableau de bord retravaillé, incorporant une nouvelle console centrale et un nouvel écran ACL de sept pouces (de série) positionné comme une tablette, un peu comme ce que l’on retrouve dans les produits Mazda. L’intégration Android Auto et Apple CarPlay figure désormais de série.

On remarque également une légère refonte esthétique extérieure, incorporant de nouveaux phares à DEL, une grille et des pare-chocs repensés, ainsi que de nouvelles jantes en alliage. De plus, le Tucson 2019 incorpore une panoplie de technologies d’aide à la conduite telles que le freinage autonome d’urgence, la détection de somnolence du conducteur et le régulateur de vitesse intelligent avec technologie d’immobilisation et de décollage, une fonction pratique en situation de congestion.

Le Hyundai Tucson 2019 arrivera en concession cet été.