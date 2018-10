Hyundai Veloster N 2019 : à l’essai cette semaine!

Article par Michel Deslauriers

Le Guide de l’auto se rendra au sud de la Californie afin mettre la main sur la Veloster N, le premier modèle haute performance de Hyundai destiné au marché nord-américain.

La Hyundai Veloster N 2019 est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui parvient à cracher 250 chevaux et un couple de 260 livres-pied, mais un ensemble performance hausse la puissance à 275 chevaux. Ce muscle est acheminé au pavé par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports et les deux roues avant de la voiture.

Nous sommes anxieux de découvrir quelle sorte de bête sera la Veloster N, puisqu’une telle puissance dans une voiture à traction constitue la recette parfaite pour un effet de couple ressenti au volant. Le constructeur affirme que son différentiel à glissement limité N, à gestion électronique, sauvera la mise. En y réfléchissant, nous avons exprimé les mêmes appréhensions avant de conduire la Honda Civic Type R à 306 chevaux, et nous avons été agréablement surpris.

La Veloster N rivalisera avec les Volkswagen Golf GTI et Golf R, les Subaru WRX et WRX STI ainsi que la Civic mentionnée plus tôt. Et tant qu’à y être, la Subaru BRZ, la Toyota 86 et la Nissan 370Z, qui se trouvent dans la même fourchette de prix.

La variante N se distinguera des versions de base et Turbo de la Hyundai Veloster avec une partie avant au style plus agressif, des jupes de bas de caisse, des jantes exclusives de 18 pouces, un diffuseur de pare-chocs arrière plus sportif et un aileron arrière plus gros. L’ensemble performance ajoute des roues de 19 pouces et des freins surdimensionnés, entre autres.

Nous aurons l’opportunité de conduire la Veloster survitaminée sur le circuit de Thunderhill Raceway, situé sans la vallée de Sacramento. Avons-nous hâte? Poser la question, c’est y répondre. Nos impressions de la Veloster N suivront bientôt.