Hyundai Veloster N ou Subaru WRX?

Article par Antoine Joubert

J’hésite entre la Hyundai Veloster N 2019 et la Subaru WRX 2019. Mon critère premier est le plaisir de conduire. Que me conseillez-vous?

——————-

Bonjour Mathis,

Je dois admettre que la Hyundai Veloster N m’a énormément séduit lors de mon dernier essai. Une voiture certes un peu voyante, mais qui procure une sérieuse dose d’adrénaline lorsque vient le temps d’exploiter ses capacités. Nerveuse, équilibrée et extrêmement agile, elle se situe juste derrière la Honda Civic Type R qui, sur le plan dynamique, est difficile à battre.

Il faut cependant comprendre que la Veloster N est toute nouvelle et que l’on ne connaît rien de sa durabilité et de sa fiabilité à long terme. Et j’ajouterais aussi que sa suspension très ferme et ses pneus aux flancs très limités ne font pas très bon ménage avec les routes du Québec. Voilà donc pourquoi je jetterais mon dévolu sur la WRX qui, malgré son âge et son poste de conduite peu inspirant, s’avère simplement mieux adaptée à nos conditions routières.

Évidemment, la WRX n’est pas en reste lorsqu’il est question de puissance et de performance, mais il est vrai qu’à tout prendre, la Veloster N est un brin plus rapide et plus racée au chapitre du comportement. Par contre, il ne faut pas non plus négliger le fait que Subaru a su démontrer une grande fiabilité et que sa valeur de revente demeure plus élevée que la moyenne.

Oh, et puis… il ne faudrait pas oublier l’avantage non négligeable de la WRX, c’est-à-dire les quatre roues motrices, qui vous permettront de passer à travers l’hiver sans souci. Parce que soyez-en certain, la Veloster N ne sera pas votre meilleure alliée pour affronter la saison froide.