L’identité d’un Laprairien utilisée pour frauder

Crédit photo : Gracieuseté

Un homme est recherché pour avoir utilisé l’identité d’un homme de La Prairie afin de frauder un total de 14 800$ dans des institutions financières.

Le suspect s’est présenté dans un guichet automatique pour retirer de l’argent dans une institution financière de Joliette à deux reprises, en mai. Il a répété le subterfuge au guichet automatique d’une institution financière de Matawinie par la suite.

La Régie de police Roussillon évalue le montant total de la fraude à 14 800$.

L’individu recherché est de race blanche et âgé dans la soixantaine. Il mesure environ 1,67 m (5 pi 6 po) et pèse 113 kg (250 lb). Au moment des événements, il portait une barbe blanche avec une casquette noire, une chemise à manches longues bleu pâle et des pantalons foncés.

Toute information le concernant peut être signalée au sergent-détective Guillaume Robitaille au 450-638-0911, poste 484.