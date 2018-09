«Idiot, brillant, tout le monde a le droit de voter», affirme le directeur du scrutin

Crédit photo : Le Reflet - Archives

«Il n’y a pas d’exceptions. Idiot, brillant, tout le monde a le droit de voter», a affirmé le directeur du scrutin dans Châteauguay, Kenneth Henricksen, au journal Le Soleil de Châteauguay qui lui a exposé une situation jugée préoccupante par des électeurs.

Mercredi midi, un homme âgé s’est présenté au bureau de vote par anticipation en compagnie d’un autre homme. «Il n’avait pas l’air de comprendre où il était. Il se croyait au Dairy Queen. Il n’arrêtait pas de dire qu’il voulait un cornet. Il est resté un très long moment dans le bureau de vote et il insistait toujours pour avoir un cornet», ont raconté trois témoins au journal. Selon eux, c’est l’accompagnateur qui avait l’air de tenir à ce que l’homme vote. «Il lui parlait fort. Un moment donné, une employée lui a dit de ne pas lui parler de cette façon. Il a répondu qu’il devait lui parler comme ça pour qu’il écoute», relate un témoin. «C’était hallucinant. Il est resté au moins dix minutes dans le cubicule avec les employés et quand on a quitté il était toujours là.» Les gens ayant contacté Le Soleil se sont dit inquiets de la situation.

L’employée du bureau du directeur du scrutin qui a répondu à l’appel téléphonique du journal, jeudi, a confirmé les faits. «J’ai vu mais je ne répondrai pas à ça», a-t-elle mentionné avant de référer Le Soleil de Châteauguay au directeur du scrutin.

«Tout le monde qui a la qualité d’électeur a le droit de voter. Les seules exceptions sont les personnes sous curatelle et celles condamnées pour fraude électorale. Toutes les autres personnes ont le droit de voter», a fait part M. Henricksen. Il a souligné qu’une personne possédant des limitations pouvaient se faire aider.