Il arrive que les ordures ne soient pas ramassées

Line Gélineau et sa famille ont vécu une mauvaise expérience récemment. Le camion à ordures a oublié de ramasser leur poubelle. Conséquence, ils ont dû attendre un mois avant le prochain passage, puisque la collecte est aux deux semaines depuis l’arrivée du compostage en septembre dernier.

Avec la chaleur, les odeurs de couches et compagnie se sont mis à émettre des odeurs nauséabondes, en plus d’attirer les mouches et les vers, déplore la résidente de Delson qui a un petit-fils en bas âge.

Une fois qu’ils ont constaté la situation, Mme Gélineau et son mari ont appelé à la Ville et à la MRC, en vain. Il était trop tard pour qu’un camion fasse le détour par chez eux.

Des résidents de Saint-Philippe ont déploré pareil problème sur les réseaux sociaux au sujet du bac de compostage.

Interpellée à ce sujet, la MRC de Roussillon reconnaît l’existence de cette situation.

«Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’un bac n’est pas collecté: un bac qui a été mis à la rue après le passage du camion, un bac non conforme, des travaux ou des objets qui bloquent l’accès à une section de la rue, un bac mal positionné, la présence de matières refusées, etc.», explique Gilles Marcoux, le directeur général.

Il peut arriver également qu’il s’agisse d’un oubli d’un chauffeur, et ce, malgré la présence d’inspecteurs de la MRC sur le terrain, ajoute-t-il.

Dans le cas où des ordures, du recyclage ou du compostage n’est pas ramassé, les citoyens doivent appeler la ligne Info-collectes de la MRC «le plus rapidement possible», dit M. Marcoux, au 514 928-5227. Autrement, le suivi peut être impossible à faire.

Pas de retour en arrière

Dans une lettre ouverte envoyée au Reflet, Mme Gélineau demande aux élus de revoir le calendrier des collectes de déchets entre le 15 juin et le 15 septembre, afin de les ramener chaque semaine en été «et ainsi réduire les désagréments, notamment pour les familles avec des jeunes enfants».

À mots couverts, le directeur général de la MRC fait comprendre que la collecte bi-mensuelle des ordures est là pour rester. M. Marcoux indique que la plupart des municipalités de la région métropolitaine ont également des collectes de déchets aux deux semaines. Sinon, elles s’apprêtent à faire pareil. Le Journal a trouvé deux exceptions à Sainte-Martine et Saint-Étienne de Beauharnois, dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.

«Certaines villes au Québec ont même des collectes de déchets aux trois ou quatre semaines depuis plusieurs années, dont Drummondville, Victoriaville et Sherbrooke», donne-t-il en exemple.

Néanmoins, M. Marcoux conçoit que c’est le premier été ainsi et qu’une «période d’adaptation» est nécessaire à la population.

Il rappelle que les matières organiques sont ramassées toutes les semaines l’été et que celles-ci représentent plus de 50 % du contenu des déchets domestiques. Ce faisant, «il devrait y avoir très peu de matières odorantes dans les déchets», estime-t-il.

À discuter, selon le maire de Delson

Dans une réponse par courriel à Mme Gélineau, la Ville de Delson lui laisse savoir que le maire Christian Ouellette déposera sa proposition pour en discuter avec ses collègues à la prochaine réunion de la MRC de Roussillon, le 26 août.

«Il verra avec eux si les autres villes ont aussi reçu des demandes similaires à la vôtre et s’il y a une possibilité de changer quelque chose», lui a-t-on écrit.

Besoin de trucs ?

Contre les odeurs

Participez le plus fréquemment possible aux collectes.

Entreposez votre bac brun à l’ombre si possible.

Éviter de mettre des liquides (lait, jus, soupe, etc.).

Déposez du papier journal ou du carton dans le fond de votre bac pour absorber les liquides.

Alternez les couches humides avec des couches de matières sèches (papier journal, feuilles mortes ou papier déchiqueté par exemple).

Emballez les résidus alimentaires dans du papier journal ou déposez les matières dans une boîte de carton (une boîte de céréale ou de craquelin par exemple) ou un grand sac de papier, à l’intérieur de votre bac.

Rincez régulièrement vos bacs avec un peu d’eau et récupérez cette eau de nettoyage pour arroser votre jardin.

Laissez les restes de viande et autres matières odorantes au congélateur jusqu’au jour de la collecte.

Contre les rongeurs et les insectes

Appliquez un peu d’onguent contre la toux sur le couvercle et autour des trous d’aération du bac.

Fermez le couvercle avec une sangle élastique.

Saupoudrez du sel, du vinaigre ou du bicarbonate de soude si vous apercevez des insectes.

Déposez les restes de viande et autres matières odorantes au congélateur jusqu’au jour de la collecte.

(Source : MRC de Roussillon)