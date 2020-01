Il fait plusieurs achats avec une carte de crédit volée

La police cherche à identifier le suspect d’un vol et de fraudes par carte bancaire survenus le 4 octobre dans des commerces de Candiac et La Prairie.

«Des caméras de surveillance nous ont permis de capter des images du suspect lors des transactions frauduleuses», rapporte la Régie intermunicipale de police Roussillon par voie de communiqué.

L’homme recherché est de race blanche et âgé d’environ 50 ans. Il a les cheveux bruns avec calvitie sur la tête et longs à l’arrière, des lunettes noires avec un cadre épais, des souliers noirs, des jeans bleus et un manteau en coton ouaté gris avec une veste de jeans bleu foncé. Au moment des événements, il conduisait un Ford Focus familial bourgogne datant environ des années 2007.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450 638-0911, poste 441. Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.