Il fauche le poteau d’un feu de circulation et son auto s’enflamme

Un accident spectaculaire s’est produit au coin du boulevard Hébert et du chemin du Golf à Salaberry-de-Valleyfield, vendredi soir, peu avant 22 h.

Pour des raisons encore difficiles à expliquer, le conducteur d’une voiture a perdu la maîtrise de son véhicule et il est allé faucher le poteau de feu de circulation à cette intersection. L’impact a été violent et la voiture a pris feu, nécessitant l’intervention immédiate des pompiers du Service de sécurité-incendie de Salaberry-de-Valleyfield.

Si l’homme a pu s’extirper immédiatement de l’habitacle de son véhicule, l’auto s’est enflammée et le travail des pompiers a permis de circonscrire rapidement le brasier.

Au lendemain de l’événement, la Sûreté n’était pas en mesure de déterminer la cause de la perte de contrôle qui a mené à ce dénouement malheureux. Le conducteur n’a pas été blessé sérieusement. L’alcool et la vitesse pourraient être en cause. Plus de détails à venir…