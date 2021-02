«Il faut continuer d’être prudent» – François Legault

François Legault était heureux de voir les commerces ouvrir hier. De constater que les étudiants post-secondaires pouvaient retourner en classe aussi. La situation s’améliore au Québec, mais le premier ministre rappelle qu’il faut demeurer vigilant.

«On a passé le cap des 10 000 décès; c’est quand même toute une catastrophe, a reconnu François Legault. La bataille n’est pas finie. »

Bien que les moyennes de décès et d’hospitalisations reliées à la COVID diminuent, la situation demeure préoccupante. On note toujours 940 patients soignés dans les hôpitaux en raison du coronavirus. Le délestage moyen se situe à 27 %. Une amélioration par rapport à la semaine précédente. Mais les listes d’attente s’allongent tout de même.

François Legault a rappelé aux Québécois de s’en tenir à faire leurs courses, prendre une marche et aller à l’école ou au travail. «Je sais que ce n’est pas toujours facile rester à la maison, a-t-il dit. Ce n’est pas pareil prendre un verre en gang sur Zoom», a-t-il reconnu en donnant l’exemple de la fête d’un bon ami qui a eu lieu récemment.

Nouveaux variants

Onze cas reliés à des nouveaux variants ont été recensés au Québec. Aucun en Montérégie toutefois en date du 9 février. Mais la situation inquiète parce qu’ils sont associés à une plus grande transmissibilité. Mais également à une morbidité et une mortalité plus élevées.

«Si on les laisse aller, on va avoir à mon avis, on va retourner à une pression sur le système. On n’est pas content d’avoir de nouveaux variants. La littérature dit que si on applique les mesures, on peut les contrôler», a indiqué le directeur national de la santé publique, Dr. Horacio Arruda.

Zone orange et semaine de relâche

La tendance positive est encourageante. Assez pour que des régions aimeraient passer en zone orange. Pour avoir un assouplissement des mesures d’urgence. François Legault a indiqué que le sujet serait abordé prochainement.

En contrepartie, la semaine de relâche prévue du 1er au 5 mars soulève des inquiétudes. Le gouvernement craint que des familles organisent des activités qui débordent de la bulle. Ou que des grands-parents, âgés de 65 et plus, gardent les enfants. En ce sens, des mesures additionnelles pourraient être prises pour la première semaine du mois de mars.

Des leçons à tirer

Déjà, plusieurs tentent de tirer un bilan de la pandémie. Le premier ministre a souligné que la province ne s’en était pas aussi bien tiré lors de la première vague. Mais que la situation est mieux que les États-Unis ou la France par exemple durant la deuxième vague. M. Legault mentionne cependant que des leçons devront être collectivement tirées, notamment quant à la situation des CHSLD.