Il frappe sa voisine qui lui demande de pousser sa neige ailleurs

Crédit photo : Courtoisie

Une femme de Les Coteaux a reçu des coups à la tête après avoir demandé à son voisin d’arrêter de pousser la neige dans sa fenêtre. Mathieu McIntosh-Besner demeure d’ailleurs détenu pour le moment, lui qui fait face à deux chefs d’accusation.

La scène est survenu à Les Coteaux mercredi après-midi. La résidente du demi sous-sol d’un bloc appartement a d’abord ouvert la fenêtre pour demander à M. McIntosh-Besner d’arrêter de projeter la neige dans cette direction. En l’absence de réponse, elle a réitéré sa demande et a obtenu comme réplique une pelletée de neige au visage. «J’ai pogné les nerfs et je suis sortie pour essayer de lui faire comprendre, a indiqué la victime, Vanessa Martin. Il m’a poussé, je l’ai poussé à mon tour et je suis tombé. Il s’est ensuite retrouvé sur moi et m’a donné une dizaine de coups avec la rage au cœur. Ma vie était en danger. »

La mère du suspect est intervenue pour tenter d’arrêter la scène. Mme Martin s’est ensuite réfugiée à son domicile, où se trouvait ses deux jeunes enfants, pour contacter les policiers. Ceux-ci ont procédé à l’arrestation de Mathieu McIntosh-Besner vers 16 h 45. Il a comparu jeudi au palais de justice et fait face à des accusations de voies de fait ayant causé des lésions et bris de probation. Il sera de retour en cour lundi pour son enquête pour remise en liberté.

Quant à la victime, elle a subi des blessures au visage et à la tête. Les scans n’ont toutefois rien révélé si bien que Mme Martin a pu quitter l’hôpital. Sa famille dit se sentir traumatisée devant cet acte de violence gratuite.