Il lèche des surfaces dans un autobus de la Rive-Sud

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, un jeune homme fait allègrement fi des directives de santé publique et se filme en train de lécher une surface d’un autobus. Il répète le geste sur la poignée d’un abribus.

«Yo, je suis maintenant dans le bus où c’est qu’il y a le coronavirus, direction Longueuil, et moi je m’en calice», dit l’individu, à bord de l’autobus.

Dans un abribus, il lance un «Je fuck le coronavirus, gang!», avant de lécher la poignée de la porte.

Après vérification, le Service de police de l’agglomération de Longueuil indique que ce geste, fortement répréhensible, n’est pas criminel en soi.

Si le pays avait décrété l’état d’urgence, conférant ainsi aux autorités des pouvoirs extraordinaires, il en serait peut-être autrement.

Rappel des consignes sanitaires

-Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.

-Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.

-Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes; Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

-Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique.

-Éviter le contact direct pour les salutations.