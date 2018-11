Il recevra une camionnette Toyota pour avoir sauvé des gens des flammes

Article par William Clavey

Toyota donnera une camionnette Tundra flambant neuve à un résident de Paradise City, en Californie, suite à son acte héroïque d’avoir rescapé des individus d’un hôpital pris par les flammes.

La côte brûle

Si vous avez suivi les nouvelles ces derniers jours, vous êtes sans doute au courant des feux intenses qui se propagent en Californie. Le weekend dernier, la ville de Malibu devait être évacuée où plusieurs maisons furent détruites par les flammes. Au moment d’écrire ces lignes, les feux sont toujours très présents, difficiles à maitriser et s’approchent de plus en plus de Los Angeles qui se voit soudainement en état d’urgence. Depuis le début du désastre, 42 personnes y ont perdu la vie et plus de 200 sont portés disparus.

Allyn Pierce est un infirmier qui n’acceptait pas de voir des patients prisonniers d’un hôpital enflammé. Il a donc pris son courage à deux mains et s’est servi de sa camionnette Toyota Tundra pour évacuer les patients vers un endroit sécuritaire. Pierce a effectué deux voyages au travers du brasier. À plusieurs reprises, il croyait qu’il y resterait et a même enregistré un message d’adieu à sa famille.

Par chance, les pneus de son pickup n’ont pas éclaté et Allyn et ses nouveaux amis sont sortis de l’édifice sains et saufs à bord du Toyota.

L’infirmier a ensuite affiché une image de son Tundra blanc sur Instagram, brûlé « comme une guimauve » avec la mention « voici ma pub Toyota ». Impressionné par le courage et le geste posé par l’homme, Toyota a annoncé via son compte Instagram qu’on lui remettra une camionnette Toyota Tundra 2019 en guise de reconnaissance.