Il reçoit une BMW en cadeau, mais la pousse dans une rivière car il voulait une Jaguar

Article par Agence QMI

Mécontent d’avoir reçu une BMW en cadeau alors qu’il voulait une Jaguar, un homme du nord de l’Inde aurait décidé d’exprimer sa déception en poussant sa voiture neuve dans une rivière.

Selon la BBC, la voiture se serait ensuite coincée sur un banc d’herbe haute. Son propriétaire, qui commençait peut-être à regretter son geste, aurait alors essayé de rescaper la BMW.

L’homme, qui serait le fils d’un propriétaire immobilier de la région, aurait reçu le bolide comme présent d’anniversaire de la part de ses parents, rapporte le Daily Mail.

L’incident ferait maintenant l’objet d’une enquête par la police locale.

#Watch: A youth from Haryana’s Yamunanagar on Friday pushed his new car into a river in a fit of anger because he did not like the gift he received from his parents. His gift was a BMW. pic.twitter.com/6iasmzikZd

— Tauseef Sheikh (@tauseefjourno) 9 août 2019