Il y a 15 ans, Oldsmobile passait à la trappe

Article par Germain Goyer

Le 29 avril 2004, General Motors produisait son ultime voiture sous la bannière Oldsmobile. C’était il y a exactement 15 ans.

Il s’agissait d’une Alero berline. Celle-ci a été directement transférée au musée R.E. Olds Transportation à Lansing (Michigan) à sa sortie de l’usine située dans la même ville.

Comme l’ensemble des 500 dernières Alero, elle était peinte de couleur rouge cerise et portait un écusson commémoratif.

106 ans après sa fondation, la marque américaine s’est éteinte. Le tout avait été annoncé dès 2000 après quelques décennies peu prospères.

Considéré comme le plus vieux constructeur automobile américain, Oldsmobile a assemblé pas moins de 35 millions de véhicules au cours de son existence.

Parmi lss voitures les plus marquantes, on ne peut passer sous silence son premier modèle, la Curved Dash. Cette dernière avait été baptisée ainsi en raison de sa partie avant arrondie.

On peut aussi penser à la Cutlass qui a été produite de 1961 à 1999. En plus d’être une berline bien connue, elle a entre autres été déclinée en familiale, coupé et décapotable.