Il y aura une méga-usine Tesla en Chine

Article par Germain Goyer

Le 17 octobre dernier s’est officialisé l’achat de 1 300 acres de terrain à Shanghai par Tesla. Le constructeur américain de véhicules électriques entend y établir sa troisième méga-usine.

Cette nouvelle n’étonne guère. Rappelons-nous qu’en juillet dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, était de passage en Chine afin de conclure une entente à ce sujet.

La première méga-usine est située à Sparks (Nevada) et produit essentiellement des batteries au lithium-ion. Quant à la deuxième, elle est établie à Buffalo (New York) et elle se concentre sur la production de cellules photovoltaïques et de panneaux solaires.

En ce qui concerne cette troisième méga-usine, elle servira principalement à l’assemblage de véhicules. Il est prévu que l’usine voit officiellement le jour d’ici deux ans. Le manufacturier a déjà diffusé une multitude d’offres d’emploi dans le but d’entreprendre la construction sous peu.

Tesla estime que cette nouvelle méga-usine pourra produire jusqu’à 500 000 véhicules annuellement.

En s’installant en Chine, Tesla a l’intention de développer cet immense marché et de devenir un joueur de premier plan.