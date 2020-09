Impacts de la COVID à l’Hôpital Pierre-Boucher : la fondation relève le défi et poursuit sa mission

Dans le contexte actuel plutôt difficile des levées de fonds, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher réorganise ses activités et est fière de s’unir à 3 autres fondations hospitalières de la Montérégie pour le Défi des générations contre la COVID et ainsi poursuivre sa mission en soutenant les projets de l’hôpital.

L’Hôpital Pierre-Boucher étant désignée pour recevoir les cas de COVID dans la région, celle-ci se prépare à une 2e vague tout en continuant d’assurer les soins et suivis des autres patients. Différentes zones chaudes ont été aménagées pour recevoir les patients positifs de façon sécuritaire.

À l’unité mère-enfant, des employés dédiés mettent tout en œuvre pour que les femmes enceintes atteintes de la COVID vivent une expérience à la fois chaleureuse et sans compromis pour leur sécurité dans des locaux réservés. Depuis le début de la pandémie, moins de 10 femmes ayant la COVID-19 ont accouché à Pierre-Boucher. En gériatrie, des tablettes électroniques fournies par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ont permis aux patients de communiquer virtuellement avec leurs proches. Une zone COVID a été spécialement aménagée pour que les personnes âgées puissent autant que possible garder une routine semblable à celle vécue dans leur résidence. Ainsi, ces patients ne sont pas confinés dans leur chambre et peuvent circuler dans la zone chaude. Pour le personnel dédié à cette unité, le protocole de sécurité exige de porter jaquette, masque, visière et gants, en plus de respecter d’autres règles très strictes.

Le Défi des générations contre la Covid se déroule jusqu’au 3 octobre prochain. Participez ou faites un don au defidesgenerations.com

